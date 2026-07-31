El HIGA Junín fue distinguido con cinco proyectos seleccionados en las Becas de Investigación "Julieta Lanteri" 2026

El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Abraham Félix Piñeyro" de Junín obtuvo un importante reconocimiento al lograr que cinco proyectos de investigación fueran seleccionados en la edición 2026 de las Becas de Investigación en Salud Pública "Julieta Lanteri", impulsadas por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

En esta convocatoria se presentaron 292 proyectos provenientes de distintos puntos del territorio bonaerense, de los cuales fueron seleccionados 64. Cinco de esas iniciativas pertenecen a equipos del hospital juninense, un resultado que refleja el fortalecimiento de la investigación y la producción de conocimiento en el ámbito de la salud pública.

Las Becas "Julieta Lanteri", que este año otorgarán 240 becas con cupos priorizados para residentes de especialidades estratégicas, se desarrollan desde 2022 y ya permitieron que más de 900 profesionales del sistema sanitario bonaerense lleven adelante proyectos científicos vinculados con problemáticas de salud. El programa homenajea a Julieta Lanteri, médica, farmacéutica e investigadora, pionera del movimiento feminista argentino y la primera mujer en votar en el país y en América Latina.

Desde el HIGA destacaron que este logro fue posible gracias al trabajo articulado de la Sala de Investigación y Docencia y al respaldo de la Dirección Ejecutiva del hospital, que impulsa la investigación como una herramienta para mejorar la calidad de la atención.

"Estamos orgullosos por estas becas, por el crecimiento del interés de nuestros profesionales en la investigación y por lo que representa para el hospital consolidar una cultura de generación de conocimiento basado en evidencia", expresaron desde la Sala de Investigación y Docencia.

Los cinco proyectos seleccionados del HIGA Junín son los siguientes:

Dentro de la convocatoria general

Características clínicas, de cuidado y acompañamiento en recién nacidos expuestos a consumo problemático materno durante los primeros meses de vida en un hospital de la provincia de Buenos Aires

● Daniela Daglio (trabajadora social)

● Lourdes Pacheco (enfermera, R2)

● Débora Lezcano (enfermera, R2)

● Valeria Cuello (neonatóloga)

Abordaje integral y descentralizado del Chagas congénito y crónico: estrategia de búsqueda activa, salud digital y monitoreo de adherencia en población vulnerable del noroeste bonaerense

● Soledad Martiren (infectóloga)

● Mario Cuitiño (infectólogo)

● Daniela Tossi (trabajadora social)

● Alejandra Brandone (bioquímica, coordinadora docente en investigación de residencias)

Experiencias y transformaciones en el acceso hospitalario a partir de la implementación de la gestión centralizada de turnos en el marco del Modelo de Atención y Gestión por Cuidados Progresivos en un hospital público de la provincia de Buenos Aires

● Yamila Benvidez (trabajadora social)

● Romina Boragno (trabajadora social)

● Alejandra Brandone (bioquímica, coordinadora docente en investigación de residencias)

Dentro de la convocatoria para residentes

Indicadores epidemiológicos de infección por virus sincicial respiratorio en menores de 6 meses y su evolución tras la implementación de la vacunación materna en un hospital de la provincia de Buenos Aires (2022–2025)

● Alejandra Brandone (bioquímica, coordinadora docente en investigación de residencias)

● Agostina Bertazzo (bioquímica, R2)

● Manuela Sena (bioquímica, R2)

● Karen Reddel (bioquímica, R2)

Diabetes Mellitus Gestacional: epidemiología, abordaje clínico y reclasificación posparto en pacientes atendidas en un hospital de la provincia de Buenos Aires (2024-2025)

● Ana Jaca (bioquímica, R1)

● Emmanuel Soria (bioquímico, R2)

● Zita de las Vecillas (bioquímica, R1)

● Vicente Ávila (médico clínico, R1)

Con estos cinco proyectos, el HIGA Junín reafirma su rol como efector con capacidad de investigación propia dentro del sistema de salud pública bonaerense, aportando conocimiento aplicado a problemáticas sanitarias regionales.