Dos principios de incendio en pocas horas demandaron la intervención de Bomberos

Dos viviendas de Junín se vieron afectadas por principios de incendio durante la jornada del viernes, lo que motivó la intervención de dotaciones del Cuartel de Bomberos y personal del Comando Patrullas.

El primero de los hechos ocurrió poco antes del mediodía en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Lugones y Colombia. Cuando los bomberos llegaron al lugar, el foco ígneo ya había sido extinguido por los ocupantes de la casa.

Según se informó, el incendio se originó en un antebaño y provocó daños en una estufa, una puerta placa de madera y diversas prendas de vestir, además de generar un importante ahumamiento parcial de la vivienda.

Los bomberos realizaron tareas preventivas de enfriamiento de los elementos afectados y la ventilación de los ambientes para eliminar el humo acumulado.

La moradora, una mujer de 84 años, fue trasladada preventivamente por particulares al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Piñeyro" debido a una posible inhalación de humo, ya que la ambulancia presentaba demora en arribar. Si bien no presentaba lesiones de gravedad, fue asistida por precaución y por el lógico estado de nerviosismo generado por el episodio.

El segundo siniestro se registró pasadas las 18 en una vivienda de calle Alberdi al 1400 aproximadamente. En este caso, el fuego se inició en una habitación y afectó un colchón, provocando también un importante ahumamiento del inmueble.

Al igual que en el episodio anterior, cuando la dotación de Bomberos llegó al lugar el incendio ya había sido sofocado por los moradores. El personal realizó una inspección ocular para descartar riesgos de reignición y procedió a ventilar los ambientes.

El propietario de la vivienda, un hombre de 32 años, recibió asistencia en el lugar tras haber inhalado humo. Aunque en un primer momento se evaluó su traslado a un centro de salud, finalmente no fue necesario ya que logró recomponerse en el lugar.

En ambos procedimientos también trabajaron efectivos del Comando Patrullas, quienes colaboraron con las tareas de prevención y seguridad mientras se desarrollaban las intervenciones de los bomberos.