Un hombre de 39 años murió tras un vuelco en la Ruta Provincial 46

Un trágico accidente de tránsito se registró en la tarde de este viernes sobre la Ruta Provincial Nº 46, en el tramo comprendido entre Bragado y 25 de Mayo, a la altura de las vías de Asamblea. Como consecuencia del siniestro, un hombre de 39 años perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor de un Volkswagen Gol perdió el control del vehículo por causas que aún son materia de investigación, despistó y terminó volcando sobre la banquina tras salir de la cinta asfáltica.

Una ambulancia del SAME acudió rápidamente al lugar, aunque los profesionales de la salud solo pudieron constatar el fallecimiento de la víctima.

Fuentes policiales informaron que el hombre fue identificado como Enrique Arnaldo Giménez, oriundo de la ciudad de Las Flores. Además, se estableció que viajaba solo y que no hubo otros vehículos involucrados en el hecho.

Mientras se desarrollaban las pericias para determinar la mecánica del accidente, la Ruta Provincial Nº 46 permaneció totalmente cortada al tránsito en ambos sentidos.