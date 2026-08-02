Sarmiento sumó a Ulises Giménez como último refuerzo para el Clausura

Con el Torneo Clausura ya en marcha y luego de dos derrotas consecutivas en las primeras fechas, Sarmiento oficializó la incorporación de Ulises Giménez como nuevo refuerzo del plantel dirigido por Facundo Sava.
El defensor central, de apenas 20 años y formado en las divisiones inferiores de Club Atlético River Plate, llega a Junín a préstamo con el objetivo de sumar continuidad y minutos en Primera División.
Giménez hizo su debut oficial en River durante la temporada pasada, aunque apenas pudo disputar cuatro encuentros con el primer equipo. En el mercado anterior también había buscado mayor rodaje mediante un préstamo a Defensa y Justicia, pero una grave lesión sufrida poco después de su llegada frustró esa etapa y le impidió jugar.
La negociación entre River y Sarmiento, que ya había intentado incorporarlo durante el semestre anterior, se concretó mediante un préstamo sin cargo y sin opción de compra. El vínculo tendrá una duración de una temporada, aunque el club de Núñez se reservó una cláusula de repesca que podrá ejecutar una vez finalizado el Torneo Clausura.
Con esta incorporación, el conjunto juninense completa su plantel para afrontar un campeonato en el que buscará revertir el flojo comienzo y sumar los puntos necesarios para mejorar su situación en la tabla.