La XXII Feria del Libro de Junín llega a su fin con Carolina Amoroso como principal atracción

La XXII Feria del Libro de Junín cerrará este domingo una nueva edición con una intensa agenda de propuestas culturales, literarias, musicales y recreativas para todas las edades. La jornada de despedida tendrá como evento central la conferencia de la periodista Carolina Amoroso, quien brindará la charla "Un mundo en conflicto" desde las 19 en el Auditorio El Aleph.

Durante toda la tarde, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos espacios de la feria y participar de presentaciones de libros, talleres, actividades infantiles, espectáculos musicales y charlas temáticas, en una programación que busca consolidar a la Feria del Libro como uno de los principales acontecimientos culturales de la ciudad.

Entre las actividades destacadas se encuentran los talleres de programación y robótica para estudiantes, propuestas para las infancias, presentaciones de obras de autores locales y nacionales, además de espacios dedicados a la neurociencia, la gastronomía, la literatura y la cultura pop.

La música también tendrá un lugar importante en el cierre con la presentación de la Banda Juvenil Juan P. Oviedo y el concierto del Cuarteto de Cuerdas de la UNNOBA, que antecederá a la conferencia de Amoroso.

Además, durante toda la jornada continuará desarrollándose la intervención colectiva "El libro infinito", una propuesta inspirada en la obra de Jorge Luis Borges que invita al público a participar de una creación literaria colaborativa.

Las principales actividades del domingo

13:30: La voz de los autores – Auditorio El Aleph.

14:00: Talleres de programación y robótica; presentación del libro Herramientas para el diligenciamiento de cédulas y mandamientos; y actividad Libro Expandido en lápiz 3D.

14:30: Presentación de Me rindo ante el misterio, de Karina Spalla.

15:00: Actividades literarias, lectura de cuentos y show de la Banda Juvenil Juan P. Oviedo.

15:30: Propuestas para infancias y charla por los diez años del festival Yeso.

16:00: Presentación de Todos estamos un poco Traumaditos (y está bien).

16:30: Presentación del libro de Pablo Remaggi con degustación y actividades infantiles.

17:00: Presentación de Cerebro en Juego.

17:30: Charla sobre cultura pop oriental y presentación musical del libro El Pejerrey Dorado.

18:30: Concierto del Cuarteto de Cuerdas de la UNNOBA.

19:00: "Un mundo en conflicto. Conversaciones con Carolina Amoroso", actividad que marcará el cierre oficial de la XXII Feria del Libro de Junín.

Con una convocatoria sostenida durante toda la semana y una programación que combinó literatura, educación, arte y espectáculos, la Feria del Libro de Junín culmina una nueva edición reafirmando su lugar como uno de los eventos culturales más importantes del calendario local.