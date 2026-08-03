Tragedia en la Ruta 188: hallaron un auto despistado y un hombre sin vida

Un hombre murió en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 188, en jurisdicción del partido de Rojas. El hecho salió a la luz durante la mañana de este lunes, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por la presencia de un automóvil despistado y con importantes daños sobre la banquina.

Al arribar al lugar, efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Rojas y personal del servicio de emergencias médicas constataron que en el interior del vehículo se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre, quien sería el único ocupante del rodado.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 112 de la Ruta Nacional 188, pasando el acceso al Club de Pescadores de Rojas, en la zona de una curva y frente a un apiario.

De acuerdo con las primeras estimaciones, el vehículo se habría salido de la calzada por causas que aún se investigan. Si bien el hallazgo se produjo alrededor de las 8 de la mañana, los investigadores creen que el accidente ocurrió varias horas antes, ya que el motor del automóvil se encontraba completamente frío al momento de la llegada de los rescatistas.

Como consecuencia del operativo, el tránsito fue parcialmente interrumpido y se implementó un paso alternativo para evitar la formación de largas filas de vehículos, en una mañana marcada por la presencia de una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni las características del vehículo involucrado. La investigación busca establecer la mecánica del hecho y confirmar las circunstancias en las que se produjo el despiste.

Fuente: Hoy Rojas.