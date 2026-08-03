Despiste de un colectivo en el cruce de las rutas 7 y 31: varios pasajeros resultaron heridos

Un colectivo de larga distancia protagonizó un accidente este lunes al despistarse en el cruce de las rutas nacionales 7 y 31. Por causas que aún son materia de investigación, la unidad abandonó la calzada y terminó sobre la banquina, con importantes daños materiales.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor quedó atrapado en la cabina y fue rescatado por efectivos de Bomberos, quienes trabajaron durante varios minutos para liberarlo.

En tanto, varios pasajeros sufrieron lesiones de distinta consideración. Todos fueron asistidos inicialmente en el lugar por los equipos de emergencia y luego trasladados al hospital para una mejor evaluación y atención médica.

De acuerdo con las primeras informaciones, la densa neblina que cubría la zona al momento del hecho habría sido un factor determinante en el despiste, aunque las autoridades continúan realizando las pericias para establecer con precisión cómo se produjo el accidente.

En el lugar trabajaron Bomberos, personal policial, servicios de emergencias médicas y agentes de seguridad vial, quienes desplegaron un operativo para asistir a los ocupantes del colectivo y ordenar la circulación en un sector donde la visibilidad era muy reducida.