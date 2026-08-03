Petrecca cargó contra el paro docente: "Otra vez, miles de chicos sin clases"

En medio del paro nacional docente que se llevó a cabo este lunes 3 de agosto, el senador provincial Pablo Petrecca cuestionó con dureza la medida de fuerza y responsabilizó a los gremios por dejar nuevamente a miles de alumnos sin clases tras el receso invernal.

A través de sus redes sociales, el legislador afirmó que el conflicto vuelve a afectar a las familias y, especialmente, a los estudiantes. "Otra vez, paro en la Provincia de Buenos Aires. Otra vez, miles de chicos sin clases. Otra vez, familias que deben reorganizar su día. Otra vez, la educación queda rehén de un conflicto que siempre termina perjudicando a quienes menos responsabilidad tienen", expresó.

Petrecca sostuvo que cada jornada sin actividad escolar profundiza las desigualdades y limita las oportunidades de aprendizaje. "Cada día sin clases tiene un costo enorme: más desigualdad, más oportunidades perdidas y un futuro que se posterga", señaló.

En ese marco, recordó que uno de sus primeros proyectos legislativos fue impulsar la declaración de la educación como servicio esencial, con el objetivo de garantizar la continuidad de las clases aun durante conflictos gremiales.

"El derecho de los chicos a aprender debe estar por encima de cualquier conflicto", remarcó el senador, quien insistió en que es posible compatibilizar el reclamo salarial de los docentes con la continuidad del servicio educativo.

Finalmente, Petrecca sostuvo que "defender la educación también es encontrar mecanismos para que los derechos de todos puedan convivir: mejores salarios, con chicos en el aula", y concluyó que "la educación no puede seguir siendo rehén de los conflictos".