Triunfo necesario

La desapacible tarde del lunes fue el escenario en el que el horario se conjugó para que el Cemento luciera con poca gente que tuvieron el privilegio de ver la primera victoria del Verde.

Sava metió cinco cambios para revertir el mal inicio y le dio resultado, sobre todo por los tres puntos, ya que en cuanto al juego el partido fue de un nivel chato, con pocas situaciones de gol pero el que sacó provecho fue el local, que se puso en ventaja con un preciso tiro libre de Mauricio Martínez. El mediocampista disparó por fuera de la barrera para sorprender al arquero que no llegó a cubrir el primer palo.

El empate se dio luego de un penal que Thyago Ayala había desviado pero Matías Fernández, quien había ejecutado, anotó el uno a uno en el rebote.

Antes del cierre de la primera parte Julián Mavilla, que fue titular por primera vez, fue a disputar una pelota en el borde del área, trabó, se levantó del piso y el rebote se la dejó adelante y de zurda la mandó al fondo de la red.

En el segundo tiempo, los juninenses intentaron no desordenarse y disputaron cada duelo para defender junto a Ayala la victoria que se terminó quedando en el Eva Perón.