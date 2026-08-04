La inseguridad en Junín suma preocupación y el reclamo de los vecinos recibe respaldo político

La creciente ola de hechos delictivos en Junín volvió a instalar la inseguridad como una de las principales preocupaciones de los vecinos. Robos en viviendas, sustracción de vehículos, estafas virtuales, delitos rurales y reiterados episodios contra comerciantes y trabajadores alimentan un escenario que derivó en un fuerte reclamo de las sociedades de fomento, al que ahora se sumó el respaldo del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

A través de un comunicado, el espacio político apoyó la decisión de los fomentistas de solicitar una audiencia con fiscales y jueces de Garantías para conocer cómo se abordan las causas penales y reclamar respuestas frente al incremento de los delitos.

El planteo surgió luego de la reunión que los representantes barriales mantuvieron el pasado 24 de julio en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) junto a autoridades municipales y fuerzas de seguridad. Ante la falta de respuestas que consideren suficientes, decidieron llevar el reclamo directamente al Poder Judicial.

Desde el MID sostuvieron que la preocupación de los vecinos está plenamente justificada y advirtieron que los hechos de inseguridad "crecen cada semana sin soluciones a la vista".

"Siempre encontramos a alguien que fue víctima y no obtuvo respuestas o nunca supo cómo terminó su caso", expresaron.

En ese sentido, señalaron que en la ciudad se repiten los robos de herramientas y motocicletas utilizadas para trabajar, la sustracción de cables de maquinaria agrícola, los robos en vehículos, los ingresos a viviendas, las estafas virtuales y el abigeato en la zona rural, delitos que afectan tanto a familias como a comerciantes y productores.

El partido también puso el foco en la reincidencia de algunos delincuentes y cuestionó que personas detenidas recuperen rápidamente la libertad. "Como las respuestas no llegan, parece válido que fiscales y jueces puedan explicarles a los representantes de los vecinos por qué delincuentes cuya identidad y paradero son conocidos no permanecen detenidos", señalaron.

Además, afirmaron que "la presunción de inocencia y el proceso penal en libertad no parecen suficientes cuando alguien fue aprehendido por segunda, tercera o incluso decimoctava vez", y reclamaron que las garantías también protejan "a la gente que trabaja, invierte y genera empleo".

Finalmente, el MID felicitó a las sociedades de fomento por impulsar el reclamo y aseguró que la inseguridad puede revertirse mediante un trabajo conjunto entre el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, el Municipio y las distintas instituciones involucradas.

Con el respaldo del MID, el pedido de los fomentistas adquiere un mayor peso político y refleja una preocupación que atraviesa a distintos sectores de la comunidad, en momentos en que los reclamos por mayor seguridad y respuestas más efectivas frente al delito se multiplican en los barrios de Junín.