Petrecca no se baja de la fiebre mundialista: Presentó el proyecto "Dibu" Martínez

La ola mundialista parece no detenerse en la Legislatura. El presidente del bloque de senadores del PRO, Pablo Petrecca, presentó el denominado “Programa Provincial Dibu”, un proyecto de ley que busca fortalecer y asistir financieramente a clubes de barrio, asociaciones civiles deportivas e instituciones deportivas sin fines de lucro de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue presentada durante la celebración de los 100 años del Club Atlético Defensa Argentina, de Junín, y toma su nombre de Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022 y subcampeona en el último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El proyecto apunta a promover la sustentabilidad de estas instituciones, contribuir al mantenimiento de sus espacios físicos y favorecer la inclusión de niños, niñas y adolescentes, a partir del rol que cumplen los clubes como ámbitos de educación no formal, contención e integración social.

Fan de la selección

La fiebre mundialista despertó una faceta hasta ahora desconocida del intendente de Junín (con pedido de licencia). Semanas atrás el dirigente PRO había presentado un proyecto en el Senado bonaerense para reconocer a la Scaloneta.

En el texto del proyecto, Petrecca sostiene que el seleccionado "ha logrado trascender los límites del campo de juego" para convertirse en un ejemplo de superación, liderazgo y trabajo colectivo. En ese sentido, remarca que el equipo volvió a generar un fuerte sentimiento de unidad entre los argentinos y consolidó una identidad basada en el esfuerzo, la resiliencia y la excelencia estratégica.



