La Justicia ordenó a Vialidad entregar contratos y expedientes por las obras inconclusas de la Ruta 5

La Justicia Federal puso nuevamente el foco sobre el estado de las obras de la Ruta Nacional 5 al ordenar a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que entregue contratos, expedientes administrativos y documentación vinculada a los trabajos previstos entre Mercedes y Suipacha.

La decisión fue adoptada por el juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata, quien hizo lugar parcialmente a un amparo presentado por un abogado luego de que Vialidad respondiera de manera incompleta un pedido de acceso a la información pública.

El magistrado ordenó que, en un plazo de cinco días hábiles una vez finalizada la feria judicial, el organismo nacional entregue copia de los contratos de obra y de los expedientes donde tramiten eventuales procedimientos sancionatorios por incumplimientos contractuales de las empresas adjudicatarias. Además, deberá informar bajo declaración jurada si existen actuaciones por incumplimientos de las contratistas.

Documentación incompleta

El reclamo surgió porque, según el demandante, la respuesta oficial omitió información relevante. Entre las pruebas presentadas se destacó el análisis de los metadatos de los archivos PDF enviados por Vialidad, que permitió advertir la ausencia de páginas del documento original.

De acuerdo con la presentación judicial, esa omisión habría ocultado información relacionada con los avances financieros de las obras financiadas por la Corporación Andina de Fomento (CAF), tanto en el tramo Mercedes–Suipacha como en la variante de Suipacha.

En su resolución, Ramos Padilla consideró que la respuesta brindada por Vialidad no había satisfecho plenamente el derecho de acceso a la información pública y ratificó que el amparo es una vía válida cuando el Estado entrega información de manera parcial o incompleta.

Un corredor estratégico

El fallo se conoce en un contexto de crecientes reclamos de empresarios, productores y entidades de la región por la paralización de las obras y el deterioro de la Ruta Nacional 5, uno de los principales corredores viales para la producción agropecuaria del oeste bonaerense.

La resolución judicial también rechazó el pedido de la Dirección Nacional de Vialidad para que la causa fuera remitida a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el expediente continuará tramitándose en La Plata.