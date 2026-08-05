Detuvieron en Junín a un hombre con pedido de captura por robo agravado

Un hombre de 35 años que registraba un pedido de captura activo por una causa de robo agravado fue detenido por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín, tras una serie de tareas investigativas llevadas adelante para dar con su paradero.

La orden de detención había sido emitida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial de Junín.

De acuerdo con la información policial, los investigadores lograron establecer que el prófugo se encontraba transitando por la zona de las calles Arias y Capitán Vargas. En ese lugar fue interceptado y detenido por los efectivos, sin que se registraran incidentes.

Tras concretarse el procedimiento, se mantuvo comunicación con la fiscalía interviniente, que dispuso el traslado del detenido a sede judicial para ser indagado en el marco de la causa por la que era requerido.