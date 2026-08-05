Fin de semana con intensa actividad para Bomberos: tres principios de incendio y un vehículo afectado en Junín

El personal del Cuartel de Bomberos de Junín tuvo un fin de semana con múltiples intervenciones en distintos puntos de la ciudad, debiendo acudir al llamado de emergencia por tres principios de incendio en fincas particulares y el incendio de un vehículo en el interior de un establecimiento comercial.

Siniestros del viernes 31 de julio

La primera de las alertas tuvo lugar a las 11:55 horas en una vivienda ubicada en la intersección de Lugones y Colombia. Al llegar la dotación, el foco ígneo —que se había originado en la zona del antebaño— ya había sido extinguido. Las llamas afectaron una estufa, una puerta placa de madera y prendas de vestir, generando además un ahumamiento parcial en la finca.

Los bomberos realizaron tareas de enfriamiento preventivo y ventilación de los ambientes. En tanto, la moradora de la casa, una mujer de 84 años, fue trasladada de manera particular al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Piñeyro" para una evaluación preventiva por inhalación de humo. En el lugar prestó apoyo el Comando de Patrullas.

Más tarde, a las 18:45 horas, los bomberos acudieron a una propiedad en Av. Alberdi N.º 1450. Allí se registró un principio de incendio localizado en una habitación que afectó un colchón. Al arribo del personal el fuego ya estaba controlado, por lo que se procedió a la ventilación e inspección del inmueble. El propietario no requirió atención médica.

Durante la noche del mismo viernes, a las 21:25 horas, una llamada al 911 alertó sobre un incendio en un galpón de producción de lonas situado en la Colectora de la Ruta Nacional 7, entre Malvinas Argentinas y Alsina. Debido a la densa humareda y la nula visibilidad dentro del predio, los efectivos debieron ingresar equipados con protección personal y equipos de respiración autónoma (ERA).

Una vez dentro, constataron que el fuego se concentraba en el sector del motor y el habitáculo de una camioneta Peugeot 504 estacionada en el lugar. Sostuvieron maniobras de control y posterior enfriamiento para evitar la reignición, afortunadamente sin que se reportaran personas lesionadas.

Intervención del domingo

Asimismo, el domingo a las 15:30 horas, una dotación se desplazó hacia una vivienda en Lebensohn 1362.

Al arribar constataron que se trataba de un foco ígneo en un colchón dentro de uno de los dormitorios, el cual ya había sido sofocado por los ocupantes. Los servidores públicos procedieron a realizar tareas de ventilación natural para disipar el humo acumulado y, tras verificar que no había heridos ni riesgos estructurales, retornaron a la base.