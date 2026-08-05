Junín recibió una inversión de $107 millones de la provincia para fortalecer el Servicio Alimentario Escolar

La Provincia de Buenos Aires concretó una inversión de 107 millones de pesos destinada a fortalecer el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en el distrito de Junín, mediante la entrega de electrodomésticos y equipamiento para los comedores de las instituciones educativas.

La actividad contó con la visita de Juan Sorrentino, Director Provincial del Servicio Alimentario Escolar quien acompañó la entrega de los elementos destinados a mejorar las condiciones en las que se elaboran y sirven los alimentos en las escuelas.

Actualmente, 15.000 estudiantes de Junín reciben desayuno y merienda en los establecimientos educativos, mientras que más de 4.500 estudiantes almuerzan diariamente en las escuelas. Esta inversión permite seguir garantizando un servicio alimentario de calidad, fortaleciendo el cuidado y el derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.

Este importante acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires también pone en valor el compromiso cotidiano de las y los auxiliares, cocineras y cocineros, quienes con dedicación, esfuerzo y profesionalismo hacen posible que miles de estudiantes accedan todos los días a una alimentación segura, nutritiva y de calidad.

La incorporación de nuevo equipamiento mejora las condiciones de trabajo en las cocinas escolares, fortalece el funcionamiento de los comedores y reafirma la decisión de la Provincia de continuar invirtiendo en políticas públicas que acompañan las trayectorias educativas desde una perspectiva integral, garantizando mejores condiciones para enseñar, aprender y cuidar.