Denuncian falta de apoyo del Municipio a alumnos que representarán a Junín en la Feria de Ciencias

La senadora provincial Valeria Arata y el concejal Fernando Burgos manifestaron su profunda preocupación ante la decisión de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Junín de no financiar el traslado de los alumnos y docentes que representarán a la ciudad en la etapa regional de la Feria de Ciencias, que se desarrollará el próximo viernes 14 de agosto en la localidad de Vedia.

Ambos dirigentes señalaron que se trata de una situación inédita, ya que todos los años el Municipio acompaña y financia este tipo de viajes, permitiendo que los estudiantes puedan representar a Junín luego del enorme esfuerzo realizado durante meses junto a sus docentes y comunidades educativas.

"Es muy triste que chicos y chicas que lograron clasificar por mérito propio, después de tanto compromiso y dedicación, hoy tengan que preocuparse por cómo llegar a la instancia regional. El Estado municipal debe estar presente para acompañarlos, no para ponerles obstáculos", expresó Arata.

En ese sentido, recordaron que durante lo que va de 2026 el Municipio de Junín ya recibió $2.433.834.812,21 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en concepto del Fondo de Financiamiento Educativo, recursos que justamente tienen como finalidad fortalecer el sistema educativo y atender este tipo de necesidades.

"Resulta difícil comprender esta negativa cuando el Municipio cuenta con fondos específicos para educación. Estamos hablando de una inversión mínima en términos presupuestarios, pero enorme en términos de oportunidades para nuestros estudiantes", sostuvo Burgos.

La senadora y el concejal remarcaron que la participación en la Feria de Ciencias no solo representa un reconocimiento al esfuerzo de los alumnos y docentes, sino también una oportunidad para que Junín muestre el trabajo educativo que se desarrolla en sus escuelas.

Por ese motivo, solicitaron públicamente a la directora de Educación, Verónica Ferrarezzi, y al intendente Juan Fiorini que revean esta decisión y garanticen el financiamiento del traslado para que ningún estudiante quede sin participar por falta de acompañamiento del Estado municipal.

"Pedimos que recapaciten. No podemos permitir que quienes hicieron el esfuerzo de llegar hasta esta instancia sientan que el Municipio les da la espalda. Acompañar a nuestros chicos, reconocer el trabajo de los docentes e invertir en educación nunca debe ser visto como un gasto, sino como una obligación y una apuesta al futuro de Junín", concluyeron Arata y Burgos.