Desde Fuerza Patria piden avanzar con medidas frente al alto nivel de endeudamiento en Junín

Los datos sobre el nivel de endeudamiento en Junín volvieron a encender el debate político luego de que un informe del Banco Central ubicara al distrito entre los de mayor mora de la región. En ese marco, la presidenta del bloque de concejales de Fuerza Patria, Maia Leiva, en diálogo con junindigital, reclamó avanzar con herramientas que permitan asistir a las familias sobreendeudadas.

Según el relevamiento difundido días atrás, Junín aparece entre los distritos con mayor porcentaje de deudores en situación irregular de la Cuarta Sección Electoral. Además, el informe reveló que cerca de cuatro de cada diez jóvenes presentan dificultades para cumplir con el pago de sus obligaciones financieras, un indicador que refleja el impacto del sobreendeudamiento en ese segmento de la población.

Frente a ese escenario, Leiva sostuvo que "los datos de endeudamiento en Junín exigen celeridad en el abordaje del tema. Se habla de la ciudad con más mora de toda la zona y casi cuatro de cada diez jóvenes no están pudiendo pagar las deudas que sacaron".

La concejal atribuyó esta situación al contexto económico nacional y cuestionó las políticas del Gobierno de Javier Milei. "Las políticas de Javier Milei generan que las familias se endeuden para comprar comida, pagar los servicios o tapar agujeros, lo que conocemos como el préstamo del préstamo. Muchas son atraídas por créditos que se otorgan desde el celular con mucha facilidad, pero que después las terminan liquidando con los intereses", afirmó.

En ese sentido, recordó que el bloque de Fuerza Patria presentó tiempo atrás un proyecto de ordenanza para dotar de mayores herramientas a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

"Presentamos hace un tiempo un proyecto para que la OMIC tenga una herramienta legislativa que le permita intervenir en estos casos, con la idea de mediar entre las partes, refinanciar las deudas, reducir los intereses y establecer un plan de pagos que se adecue a los ingresos de cada familia", explicó.

La iniciativa busca que el Municipio pueda desempeñar un rol más activo en la atención de los casos de sobreendeudamiento, promoviendo acuerdos entre acreedores y deudores para evitar que las familias queden atrapadas en un círculo de obligaciones financieras cada vez más difíciles de afrontar.