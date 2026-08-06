La Provincia concretó en Junín una de las inversiones más importantes para equipamiento del Servicio Alimentario Escolar

La Provincia de Buenos Aires concretó una inversión de 107 millones de pesos para fortalecer el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en Junín, recursos que permitieron la adquisición de electrodomésticos, equipamiento de cocina y utensilios destinados a decenas de establecimientos educativos del distrito.

La entrega se realizó en el Salón de la Llama Olímpica del Complejo San Martín y fue encabezada por el director provincial del Servicio Alimentario Escolar, Juan Sorrentino, junto a autoridades educativas y municipales.

Durante la actividad, Sorrentino destacó la magnitud de la inversión provincial y señaló: "Estamos visitando Junín para una nueva entrega del equipamiento del Servicio Alimentario Escolar. Hoy se entrega un pedido de fondos a la Provincia que se aprobó en su totalidad. Son 107 millones que se aprobaron para equipamientos de cocina y utensilios".

El funcionario bonaerense remarcó además la importancia de la inversión al sostener que "esto conforma la entrega más grande que hicimos en la Provincia".

Con estos fondos provinciales se incorporaron electrodomésticos y equipamiento para las cocinas de escuelas primarias, secundarias, jardines de infantes, Centros Educativos Complementarios y establecimientos de educación especial del distrito, con el objetivo de mejorar las condiciones de elaboración y conservación de los alimentos que reciben diariamente los estudiantes.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran las escuelas primarias N° 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 40, 45, 47, 48 y 49; las escuelas secundarias N° 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 21 y 23; los jardines de infantes N° 904, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 916, 920 y 921; los Centros Educativos Complementarios 801, 802 y 803; el Anexo 30 y la Escuela de Educación Especial N° 501, entre otras instituciones.

La inversión forma parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno de la Provincia para fortalecer el Servicio Alimentario Escolar, mediante la incorporación de equipamiento que permita mejorar el funcionamiento de las cocinas escolares y garantizar una mejor prestación del servicio alimentario en los establecimientos educativos.