Un reconocido referente cultural de Junín denunció maltrato de una funcionaria municipal

El reconocido referente cultural de Junín Javier Mattioli realizó una fuerte denuncia pública contra una funcionaria municipal, a quien acusó de haberlo maltratado durante una situación ocurrida en su lugar de trabajo. El actor, director, profesor y gestor cultural —director de la Escuela de Teatro de Junín y parte del espacio Dadá Club de Arte— compartió un extenso descargo en sus redes sociales donde relató lo sucedido y cuestionó las formas de algunos funcionarios.

“Hoy me pasó a mí”, expresó Mattioli al comenzar su publicación, en la que aseguró que decidió hacer público el episodio porque considera que no debe naturalizarse que una persona por ocupar un cargo público pueda ingresar a un ámbito laboral y dirigirse hacia otra persona “de esa manera”.

Si bien no mencionó el nombre de la funcionaria involucrada, señaló que se trató de una persona con un cargo jerárquico dentro del Municipio, quien —según su relato— se presentó en su oficina y lo acusó de tener “malas intenciones” por reclamos realizados por vecinos vinculados a una situación que involucra el uso de un espacio municipal.

“No tenía por qué recibir a una persona del Municipio a acusarme de lo que me acusó, a los gritos”, manifestó Mattioli, quien sostuvo que tanto él como su superior intentaron brindar explicaciones, pero que la funcionaria “se levantó y se fue sin dar respuestas”.

El reclamo también está relacionado con una situación que afecta a un grupo de mujeres adultas mayores y estudiantes que utilizaban un espacio del Complejo Municipal de Junín para desarrollar actividades físicas y educativas. Según explicó el referente cultural, esas personas habrían quedado sin la posibilidad de continuar utilizando ese lugar.

“Una persona que les cierra la puerta a estudiantes que quieren hacer una actividad, sin ningún tipo de explicación, no está dialogando”, cuestionó.

Mattioli apuntó además contra el discurso de diálogo que suelen expresar los funcionarios y sostuvo que “si alguien te habla de diálogo, pero de manera autoritaria te cierra la puerta de un espacio, eso no es diálogo”.

En otro tramo de su mensaje, defendió el carácter público de los espacios municipales y planteó un debate sobre quién decide cómo deben utilizarse. “Los espacios públicos son de todos nosotros. Cada uno de nosotros paga sus impuestos para que funcionen”, afirmó.

También hizo referencia al Teatro de la Ranchería y sostuvo que debe discutirse el uso de los espacios culturales de la ciudad: “No estoy en contra de quienes lo usan, pero hagamos una reflexión sobre cuántas actividades artísticas y culturales se hicieron allí durante el año”.

El docente remarcó que no pertenece a ningún partido político y aseguró que su reclamo está vinculado al respeto y al derecho de los vecinos a acceder a espacios públicos. “No les tengo miedo, no les debo nada. Soy una persona que se levanta y se acuesta trabajando en pos de la ciudad”, expresó.

Finalmente, convocó a otros vecinos que hayan atravesado situaciones similares a compartir sus experiencias y pidió que no se naturalicen actitudes autoritarias por parte de quienes tienen responsabilidades dentro del Estado.

“Yo siempre voy a estar del lado del estudiante, buscando la posibilidad de tener un espacio cálido y acorde. El derecho a la educación es algo que no podemos permitirnos poner en duda”, concluyó.

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