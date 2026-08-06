Cada vez más chicos necesitan asistencia alimentaria en Junín: comedores y merenderos advierten una demanda que no deja de crecer

La crisis económica continúa profundizando la demanda de asistencia alimentaria en los barrios de Junín. De acuerdo con un relevamiento publicado por el diario Democracia, responsables de distintos comedores y merenderos de la ciudad coincidieron en advertir que cada vez son más los chicos que necesitan una comida diaria y que las familias recurren con mayor frecuencia a estos espacios en busca de alimentos.

En declaraciones realizadas a ese medio, Norma Chirulo, responsable del Merendero Los Solcitos, describió un panorama "muy complicado" y señaló que continuamente se incorporan nuevos niños al merendero. Además, explicó que aumentaron los pedidos de alimentos no perecederos por parte de las familias, mientras las donaciones de vecinos disminuyeron como consecuencia de la situación económica.

Siempre según las declaraciones publicadas por Democracia, Lucrecia Díaz, del Merendero Rincón de Luz, sostuvo que la demanda crece de manera permanente y que ya no son solo los chicos quienes necesitan asistencia, sino también sus familias. "Antes quizás era a fin de mes, pero ahora es casi todos los días", expresó al describir el incremento en los pedidos de mercadería.

El relevamiento del diario local también refleja que la falta de trabajo, especialmente de quienes viven de changas o de la construcción, impacta directamente en la alimentación de numerosos hogares, lo que deriva en una mayor concurrencia a los comedores comunitarios.

De esta manera, los testimonios recogidos muestran una realidad que preocupa a quienes sostienen diariamente estos espacios: mientras aumenta la cantidad de chicos que necesitan una merienda o una comida, cada vez resulta más difícil conseguir los recursos necesarios para responder a esa demanda creciente.