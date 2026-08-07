El primero de la casa

Flaco, alto, de aspecto bonachón y de Villa Ángela, Chaco. Thyago Ayala se puso los guantes para salir al Eva Perón a disputar su tercer partido con el plantel superior con la camiseta de Sarmiento. El debut había sido por la urgencia de cubrir a Lucas Acosta (18/08/2024 ante Tigre), el segundo por la llegada tardía de Iván Arboleda (Copa Argentina ante Boca Juniors) y la última para brindarle al equipo la solvencia que el colombiano no había logrado en las dos primeras jornadas. Y al igual que en las dos restantes el arquero respondió con una actuación que fue de menos a más y que incluyó un penal que no alcanzó a retener luego de taparlo.

Para contextualizar su participación, es el único arquero que viniendo de las inferiores del club logra atajar en Pimera A ya que es un puesto en el que la mayoría de los entrenadores prentenden tener a un futbolista con recorrido y así pasaron chicos que integraron el banco de los suplentes pero que no alcanzaron a salir al campo de juego con la "uno". El más cercano fue Manuel Vicentini, que si bien llegó al club sin haber debutado en Boca Juniors, fue contratado como parte del plantel profesional y luego de dos años y medio sin jugar pudo debutar en el úlitmo partido de 2017 en la categoría con el equipo ya descendido.

Pero para hablar de este arquero que a los 15 años hizo esos 1.022 kilómetros que hay entre Villa Ángela y Caballito para sumarse a las inferiores en Ferro Carril Oeste, hay que prestar atención a lo que dice Francisco Martínez. El técnico fue uno de los encargados de verlo cuando llegó a Junín para probarse. "Recuerdo que vino en marzo de 2021, lo acercaron los hermanos Ferrari, a una prueba que hicimos en la cancha uno y automáticamente después de terminada cerramos la incorporación", rememora Pancho y agrega: "Thyago comenzó jugando en la Primera Local, después en Cuarta, hasta que pasó a Reserva".

Además, Martínez destacó que "cuando él llega ingresa en Cuarta y por delante había otros compañeros que ya estaban en Reserva. Sin embargo, Thyago junto a Marcos del Río entrenaban en doble turno con Checho Milone (entrenador de arqueros) tratando de estar a la altura y mejorar. Me pone muy contento este presente después de todo ese esfuerzo que hizo para llegar".

En el paso previo al plantel superior fue dirigido por Martín Funes, quien aporta su mirada luego de cinco años trabajando con Ayala ya que rápidamente pasó de Cuarta a Reserva: "Al poco tiempo de llegar decidimos subirlo a Reserva y con nosotros jugó mucha cantidad de partidos con un nivel parejo y muy bueno. En su recorrido tuvo los errores lógicos de un futbolistas pero no de esos garrafales que terminan en goles. En cuanto a las características es buen atajador, tiene buen porte, golpea bien con los pies y es una excelente persona. Siempre muy predispuesto para tarbjar, para mejorar, para recibir información realcionada con el funcionamiento del equipo ya que lo específico de su puesto lo trabajaba con Rodrigo (Burela). Se merece lo que le está pasando y esperemos que lo pueda seguir haciendo bien como el lunes".

Precisamente Burela, exarquero del club y actual entrenador de arqueros en la división más cercana al plantel superior y que subió a Thyago cuando formó parte del plantel de Mario Sciacqua, habla del crecimiento que tuvo en estos años: "A pesar de su corta edad es muy maduro y ese aspecto se refleja en lo enfocado que está. Es un arquero muy posicional, que maneja muy bien el arco y siempre toma buenas decisiones. Es difícil verlo tomar alguna decisión mala. Es un gran proyecto del club".

En relación a la posibilidad de ser el primer arquero surgido del club en jugar en Primera A, Burela explicó que "los técnicos normalmente buscan experiencia en el puesto y lógicamente los chicos del club no la tienen, por eso lo que se destaca de Thyago es la madurez y el enfoque en la vida y en su profesión. Transmite sobriedad y madurez por encima de la media y por eso responde".

Nota: Federico Galván.

Foto: Mariano Morente.