¿Tenés multas de tránsito? Así podés saberlo en segundos desde el celular

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, puso en funcionamiento el Asistente Virtual de Infracciones BA, una nueva herramienta digital que permite a los bonaerenses consultar de manera rápida si tienen multas de tránsito.

La plataforma permite realizar la consulta sin necesidad de concurrir personalmente a una dependencia y desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Para saber si existen infracciones, el usuario puede ingresar su DNI o la patente del vehículo.

Además de informar sobre las multas registradas, el asistente permite visualizar el acta original, consultar los detalles de la infracción y descargar el cupón de pago.

¿Cómo consultar si tenés multas?

El procedimiento es sencillo y se realiza a través de WhatsApp. Para acceder al asistente hay que:

1. Agendar el número: 221 309-5014.

2. Ingresar al chat de WhatsApp: https://wa.me/5492213095014

3. Realizar la consulta siguiendo las indicaciones del asistente e ingresando el DNI o la patente del vehículo.

También se puede acceder escaneando el código QR que el Ministerio de Transporte bonaerense difundió a través de sus canales oficiales.

El servicio está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y busca agilizar la consulta y el acceso a la información sobre infracciones de tránsito.

“Queremos un Estado presente, que utilice la innovación para facilitar la vida cotidiana de los bonaerenses”, sostuvo el ministro Martín Marinucci al presentar la herramienta.

Desde la cartera provincial señalaron que la incorporación del asistente forma parte del proceso de transformación digital que busca reducir los tiempos de gestión, facilitar los trámites y mejorar la atención ciudadana.

Una advertencia importante

El Ministerio de Transporte recordó que el asistente virtual oficial nunca solicitará datos bancarios, claves personales ni códigos de verificación.

Por ese motivo, se recomienda utilizar únicamente los canales oficiales y no entregar información sensible ante contactos o mensajes que no hayan sido verificados.

De esta manera, cualquier conductor puede consultar rápidamente si registra infracciones, conocer el detalle de cada acta y acceder a las opciones disponibles para regularizar la situación, sin necesidad de trasladarse y directamente desde su teléfono.