Kicillof oficializó el envío de fondos para los Juegos Bonaerenses: cuánto recibirá cada municipio de la Cuarta Sección

El gobernador Axel Kicillof oficializó la transferencia de $554.504.500 en aportes no reintegrables para los 135 municipios bonaerenses con el objetivo de financiar la etapa local de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026. La medida fue establecida mediante el Decreto 1020/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y habilita al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a girar los fondos destinados a cubrir los gastos de organización del certamen.

Los recursos permitirán solventar la instancia municipal de la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia, que reúne a jóvenes, personas mayores y participantes de disciplinas artísticas. La distribución fue elaborada por la Subsecretaría de Deportes e incluye partidas para deportes, cultura y adultos mayores.

En la Cuarta Sección Electoral, el municipio que recibirá el mayor aporte será General Villegas, con $9.618.400. Lo siguen Chacabuco ($5.251.400), Rivadavia ($4.561.700), Trenque Lauquen ($4.495.700) y Chivilcoy ($4.350.500). En tanto, Hipólito Yrigoyen será el distrito con la menor asignación de la región, con $1.036.200, seguido por Alberti ($1.200.100) y Carlos Casares ($1.463.000).

La distribución para los 19 municipios de la Cuarta Sección quedó conformada de la siguiente manera:

General Villegas: $9.618.400

Chacabuco: $5.251.400

Rivadavia: $4.561.700

Trenque Lauquen: $4.495.700

Chivilcoy: $4.350.500

Junín: $4.017.200

Nueve de Julio: $4.016.100

Pehuajó: $3.606.900

Bragado: $3.375.900

Lincoln: $2.761.000

General Arenales: $2.548.700

General Viamonte: $2.459.600

Leandro N. Alem: $2.319.900

General Pinto: $2.313.300

Florentino Ameghino: $2.286.900

Carlos Tejedor: $1.694.000

Carlos Casares: $1.463.000

Alberti: $1.200.100

Hipólito Yrigoyen: $1.036.200.

Los municipios deberán destinar estos recursos a la organización de la etapa local de los Juegos Bonaerenses y rendir cuentas de los gastos ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.