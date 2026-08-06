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Kicillof oficializó el envío de fondos para los Juegos Bonaerenses: cuánto recibirá cada municipio de la Cuarta Sección

El Gobierno bonaerense distribuirá más de $554 millones entre los 135 distritos para financiar la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026. General Villegas encabezará la lista de la Cuarta Sección, mientras que Hipólito Yrigoyen será el que menos recursos recibirá.

Por Redacción

Jueves, 06 de agosto de 2026 a las 17:41

El gobernador Axel Kicillof oficializó la transferencia de $554.504.500 en aportes no reintegrables para los 135 municipios bonaerenses con el objetivo de financiar la etapa local de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026. La medida fue establecida mediante el Decreto 1020/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y habilita al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a girar los fondos destinados a cubrir los gastos de organización del certamen.

Los recursos permitirán solventar la instancia municipal de la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia, que reúne a jóvenes, personas mayores y participantes de disciplinas artísticas. La distribución fue elaborada por la Subsecretaría de Deportes e incluye partidas para deportes, cultura y adultos mayores.

En la Cuarta Sección Electoral, el municipio que recibirá el mayor aporte será General Villegas, con $9.618.400. Lo siguen Chacabuco ($5.251.400), Rivadavia ($4.561.700), Trenque Lauquen ($4.495.700) y Chivilcoy ($4.350.500). En tanto, Hipólito Yrigoyen será el distrito con la menor asignación de la región, con $1.036.200, seguido por Alberti ($1.200.100) y Carlos Casares ($1.463.000).

La distribución para los 19 municipios de la Cuarta Sección quedó conformada de la siguiente manera:

  • General Villegas: $9.618.400

  • Chacabuco: $5.251.400

  • Rivadavia: $4.561.700

  • Trenque Lauquen: $4.495.700

  • Chivilcoy: $4.350.500

  • Junín: $4.017.200

  • Nueve de Julio: $4.016.100

  • Pehuajó: $3.606.900

  • Bragado: $3.375.900

  • Lincoln: $2.761.000

  • General Arenales: $2.548.700

  • General Viamonte: $2.459.600

  • Leandro N. Alem: $2.319.900

  • General Pinto: $2.313.300

  • Florentino Ameghino: $2.286.900

  • Carlos Tejedor: $1.694.000

  • Carlos Casares: $1.463.000

  • Alberti: $1.200.100

  • Hipólito Yrigoyen: $1.036.200.

Los municipios deberán destinar estos recursos a la organización de la etapa local de los Juegos Bonaerenses y rendir cuentas de los gastos ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

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