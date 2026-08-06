Kicillof oficializó el envío de fondos para los Juegos Bonaerenses: cuánto recibirá cada municipio de la Cuarta Sección

El gobernador Axel Kicillof oficializó la transferencia de $554.504.500 en aportes no reintegrables para los 135 municipios bonaerenses con el objetivo de financiar la etapa local de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026. La medida fue establecida mediante el Decreto 1020/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y habilita al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a girar los fondos destinados a cubrir los gastos de organización del certamen.
Los recursos permitirán solventar la instancia municipal de la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia, que reúne a jóvenes, personas mayores y participantes de disciplinas artísticas. La distribución fue elaborada por la Subsecretaría de Deportes e incluye partidas para deportes, cultura y adultos mayores.
En la Cuarta Sección Electoral, el municipio que recibirá el mayor aporte será General Villegas, con $9.618.400. Lo siguen Chacabuco ($5.251.400), Rivadavia ($4.561.700), Trenque Lauquen ($4.495.700) y Chivilcoy ($4.350.500). En tanto, Hipólito Yrigoyen será el distrito con la menor asignación de la región, con $1.036.200, seguido por Alberti ($1.200.100) y Carlos Casares ($1.463.000).
La distribución para los 19 municipios de la Cuarta Sección quedó conformada de la siguiente manera:
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General Villegas: $9.618.400
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Chacabuco: $5.251.400
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Rivadavia: $4.561.700
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Trenque Lauquen: $4.495.700
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Chivilcoy: $4.350.500
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Junín: $4.017.200
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Nueve de Julio: $4.016.100
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Pehuajó: $3.606.900
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Bragado: $3.375.900
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Lincoln: $2.761.000
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General Arenales: $2.548.700
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General Viamonte: $2.459.600
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Leandro N. Alem: $2.319.900
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General Pinto: $2.313.300
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Florentino Ameghino: $2.286.900
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Carlos Tejedor: $1.694.000
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Carlos Casares: $1.463.000
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Alberti: $1.200.100
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Hipólito Yrigoyen: $1.036.200.
Los municipios deberán destinar estos recursos a la organización de la etapa local de los Juegos Bonaerenses y rendir cuentas de los gastos ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.