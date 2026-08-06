Polémica por la Tasa de Alumbrado en Junín: Piden informes por el recargo municipal del 25% en la factura de luz

La Tasa de Alumbrado Público volvió al centro del debate político en Junín luego de que el Concejo Deliberante aprobara un pedido de informes para conocer detalles sobre el cobro del 25 por ciento que se aplica sobre la factura de energía eléctrica.

El planteo surgió a partir de reclamos de vecinos por el impacto que tiene este concepto dentro de una boleta que, según señalaron desde la oposición, acumuló fuertes incrementos en los últimos meses. El concejal Fernando Burgos (Fuerza Patria) explicó que la preocupación está vinculada al crecimiento del costo del servicio eléctrico y al peso que representa la tasa dentro del gasto mensual de los hogares.

“Desde diciembre de 2023 a la fecha la energía aumentó más del 600 por ciento, y ese 25 por ciento para muchos vecinos resulta impagable”, sostuvo el edil durante la sesión.

Además del pedido de información sobre la recaudación y el destino de los fondos, desde la oposición solicitaron conocer cuál fue el impacto económico de la incorporación de luminarias LED realizada por el Municipio.

En ese sentido, plantearon que se detalle si la reducción en el consumo de energía y los menores costos de mantenimiento derivados del recambio tecnológico se tradujeron en algún beneficio concreto para los vecinos, ya sea mediante una reducción del costo del servicio o algún alivio dentro de la tasa que se cobra junto con la factura eléctrica.

Burgos señaló que el objetivo es contar con información precisa sobre el funcionamiento del sistema. “Como cuerpo deliberante tenemos que trabajar con responsabilidad para beneficio de los vecinos y contar con toda la información respecto al Alumbrado Público”, afirmó.

Desde el bloque oficialista defendieron la aplicación de la tasa y remarcaron las inversiones realizadas por el Municipio en materia de iluminación urbana.

El debate se da en un contexto de fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos, donde distintos sectores políticos vienen cuestionando el impacto que tienen los cargos adicionales incluidos dentro de las facturas de los usuarios.