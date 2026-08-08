Por qué el consumo no repunta pese a la mejora macroeconómica

En el marco de su línea de investigación en distribución del ingreso, la Fundación Encuentro difunde un relevamiento elaborado en base a estimaciones de la Consultora W, que ubicó el ingreso promedio de los hogares argentinos en 2.800.000 pesos mensuales netos durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, ese promedio describe mejor la situación de una minoría: solo la clase alta y la clase media alta lo superan, mientras que el 78% restante (desde clase media baja a la clase baja) percibe ingresos inferiores, y un 21% del total de los hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza estimada.

Este panorama ayuda a explicar por qué el consumo masivo continúa deprimido pese a la mejora de las principales variables macroeconómicas, como la desaceleración de la inflación y la recomposición de los salarios reales. Es precisamente ese 78% de los hogares el que concentra la mayor propensión al consumo, y sus ingresos, aunque en recuperación, todavía no alcanzan para sostener un nivel de gasto similar al previo a la crisis. El consumo de los segmentos que quedan por encima del promedio, en cambio, depende mucho menos del ciclo salarial y ya muestra señales de normalización.

Acerca de la Fundación Encuentro

La Fundación Encuentro es una usina de conocimientos e información para la renovación de los pactos sociales en nuestro país. Convoca a personas de distintas ramas de las ciencias sociales, económicas y físicas con el objetivo de debatir, intercambiar ideas y producir conocimiento.

Informe completo: https://www.fundacionencuentro.com/projects/el-consumo-no-repunta-pese-a-la-mejora-macroecon%C3%B3mica---primer-trimestre-2026