ExpoJunín 2026: todo lo que hay que saber sobre la 79° Exposición Rural

La ExpoJunín 2026 ya tiene todo listo para una nueva edición. La 79° Exposición Ganadera, Industrial y Comercial abrirá sus puertas al público el viernes 14 de agosto y se extenderá hasta el lunes 17 en el predio de la Sociedad Rural de Junín, ubicado sobre la Ruta Nacional 7 y el Camino al Parque Natural Laguna de Gómez.

Durante cuatro jornadas, la muestra reunirá a productores, representantes del sector agropecuario, empresas, comerciantes y familias de Junín y la región, con una agenda que combinará actividades ganaderas, competencias, conferencias, propuestas infantiles, gastronomía y espectáculos musicales.

La programación comenzará el jueves 13, jornada destinada principalmente al ingreso y admisión de animales, aunque también habrá una actividad vinculada a los mercados ganaderos.

Cuánto cuestan las entradas

Las entradas generales tendrán un valor de $7.000, mientras que los jubilados pagarán $4.000. Los menores de 12 años tendrán ingreso gratuito durante todas las jornadas.

El predio abrirá al público el viernes 14 a las 10, mientras que el cierre de la exposición está previsto para el lunes 17 a las 19.

El cronograma de la ExpoJunín 2026

Jueves 13 de agosto

La actividad comenzará a las 8 con el ingreso de bovinos y ovinos y la actuación del jurado de admisión. A las 9 será el turno del ingreso de animales de granja.

A las 18.30 se realizará la conferencia “Observando el Mercado, decidiendo el negocio”, a cargo de Diego Ponti, licenciado en Economía y Administración Agraria. La actividad es organizada por FUNJUSA Asociación Civil.

Viernes 14 de agosto

A las 9 comenzará la actuación del jurado de clasificación de granja, mientras que a las 10 se producirá la apertura del predio al público.

A las 18.30, el entrenador de básquet Rubén Magnano brindará la conferencia “El oro olímpico, una consecuencia”, organizada por la Sociedad Rural de Junín, con el auspicio de OSDE y AMBAU Agronegocios Junín S.A.

La jornada continuará desde las 20 con el After Rural, que incluirá patio gastronómico y feria de vinos. También habrá shows en vivo de Los Bagualeros y Ay Amor.

El cierre al público será a la medianoche.

Sábado 15 de agosto

La jornada comenzará a las 8.30 con la clasificación de bovinos puros controlados y ovinos. A las 10 se habilitará el ingreso del público.

Desde las 14 se desarrollará la clasificación de bovinos puros de pedigree en la Pista Central y habrá paseos a caballo para niños.

A las 15 será el turno de la competencia Aparte Campero, organizada por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos.

La agenda musical tendrá como protagonistas a Los del Nogal, desde las 17.30, y Santa Gilda, a las 19.

A las 20.30 se realizará la entrega de premios de la Exposición Ganadera en el Salón Espacio La Rural. El predio cerrará a las 21.

Domingo 16 de agosto

La Expo abrirá sus puertas a las 10. A las 11 se celebrará una misa en acción de gracias frente a la ermita de María Auxiliadora y al mediodía se realizará el almuerzo oficial.

Uno de los momentos centrales llegará a las 14 con la inauguración oficial de la ExpoJunín 2026 en la Pista Central. El acto incluirá la presentación de autoridades, la interpretación del Himno Nacional Argentino, discursos y el desfile de los reproductores premiados.

También habrá paseos a caballo para niños y, desde las 15, una nueva competencia de Aparte Campero.

A esa hora se realizará además el remate de reproductores de granja en el Pabellón de Granja, a cargo de Paz Hermanos S.R.L.

La programación musical continuará con Melina Salvay, a las 17.30, y Noesmoscada, a las 19. El cierre del predio será a las 21.

Lunes 17 de agosto

La última jornada comenzará a las 10. A las 13 se pondrá en marcha El Gran Campeonato del Asado.

Desde las 14 se realizará la venta de reproductores bovinos y ovinos en la Pista Central, a cargo de Paz Hermanos S.R.L., mientras que también tendrá lugar el Campeonato de Alambradores, organizado por El Rodeo.

La agenda musical continuará a las 16 con La Tommy y a las 17.30 con Divina Decadencia.

A las 17 finalizará El Gran Campeonato del Asado y se dará a conocer el veredicto.

Finalmente, a las 19 se realizará la clausura de la ExpoJunín 2026, poniendo cierre a cuatro jornadas de actividades que volverán a reunir al sector productivo, comercial y ganadero con la comunidad de Junín y la región.