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ExpoJunín 2026: todo lo que hay que saber sobre la 79° Exposición Rural

La tradicional muestra ganadera, industrial y comercial se realizará del viernes 14 al lunes 17 de agosto en el predio de la Sociedad Rural de Junín. Habrá actividades vinculadas al campo, competencias, conferencias, propuestas para toda la familia, gastronomía y shows en vivo. Las entradas generales costarán $7.000 y los jubilados abonarán $4.000.

Por Redacción

Sabado, 08 de agosto de 2026 a las 10:17

La ExpoJunín 2026 ya tiene todo listo para una nueva edición. La 79° Exposición Ganadera, Industrial y Comercial abrirá sus puertas al público el viernes 14 de agosto y se extenderá hasta el lunes 17 en el predio de la Sociedad Rural de Junín, ubicado sobre la Ruta Nacional 7 y el Camino al Parque Natural Laguna de Gómez.

Durante cuatro jornadas, la muestra reunirá a productores, representantes del sector agropecuario, empresas, comerciantes y familias de Junín y la región, con una agenda que combinará actividades ganaderas, competencias, conferencias, propuestas infantiles, gastronomía y espectáculos musicales.

La programación comenzará el jueves 13, jornada destinada principalmente al ingreso y admisión de animales, aunque también habrá una actividad vinculada a los mercados ganaderos.

Cuánto cuestan las entradas

Las entradas generales tendrán un valor de $7.000, mientras que los jubilados pagarán $4.000. Los menores de 12 años tendrán ingreso gratuito durante todas las jornadas.

El predio abrirá al público el viernes 14 a las 10, mientras que el cierre de la exposición está previsto para el lunes 17 a las 19.

El cronograma de la ExpoJunín 2026

Jueves 13 de agosto

La actividad comenzará a las 8 con el ingreso de bovinos y ovinos y la actuación del jurado de admisión. A las 9 será el turno del ingreso de animales de granja.

A las 18.30 se realizará la conferencia “Observando el Mercado, decidiendo el negocio”, a cargo de Diego Ponti, licenciado en Economía y Administración Agraria. La actividad es organizada por FUNJUSA Asociación Civil.

Viernes 14 de agosto

A las 9 comenzará la actuación del jurado de clasificación de granja, mientras que a las 10 se producirá la apertura del predio al público.

A las 18.30, el entrenador de básquet Rubén Magnano brindará la conferencia “El oro olímpico, una consecuencia”, organizada por la Sociedad Rural de Junín, con el auspicio de OSDE y AMBAU Agronegocios Junín S.A.

La jornada continuará desde las 20 con el After Rural, que incluirá patio gastronómico y feria de vinos. También habrá shows en vivo de Los Bagualeros y Ay Amor.

El cierre al público será a la medianoche.

Sábado 15 de agosto

La jornada comenzará a las 8.30 con la clasificación de bovinos puros controlados y ovinos. A las 10 se habilitará el ingreso del público.

Desde las 14 se desarrollará la clasificación de bovinos puros de pedigree en la Pista Central y habrá paseos a caballo para niños.

A las 15 será el turno de la competencia Aparte Campero, organizada por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos.

La agenda musical tendrá como protagonistas a Los del Nogal, desde las 17.30, y Santa Gilda, a las 19.

A las 20.30 se realizará la entrega de premios de la Exposición Ganadera en el Salón Espacio La Rural. El predio cerrará a las 21.

Domingo 16 de agosto

La Expo abrirá sus puertas a las 10. A las 11 se celebrará una misa en acción de gracias frente a la ermita de María Auxiliadora y al mediodía se realizará el almuerzo oficial.

Uno de los momentos centrales llegará a las 14 con la inauguración oficial de la ExpoJunín 2026 en la Pista Central. El acto incluirá la presentación de autoridades, la interpretación del Himno Nacional Argentino, discursos y el desfile de los reproductores premiados.

También habrá paseos a caballo para niños y, desde las 15, una nueva competencia de Aparte Campero.

A esa hora se realizará además el remate de reproductores de granja en el Pabellón de Granja, a cargo de Paz Hermanos S.R.L.

La programación musical continuará con Melina Salvay, a las 17.30, y Noesmoscada, a las 19. El cierre del predio será a las 21.

Lunes 17 de agosto

La última jornada comenzará a las 10. A las 13 se pondrá en marcha El Gran Campeonato del Asado.

Desde las 14 se realizará la venta de reproductores bovinos y ovinos en la Pista Central, a cargo de Paz Hermanos S.R.L., mientras que también tendrá lugar el Campeonato de Alambradores, organizado por El Rodeo.

La agenda musical continuará a las 16 con La Tommy y a las 17.30 con Divina Decadencia.

A las 17 finalizará El Gran Campeonato del Asado y se dará a conocer el veredicto.

Finalmente, a las 19 se realizará la clausura de la ExpoJunín 2026, poniendo cierre a cuatro jornadas de actividades que volverán a reunir al sector productivo, comercial y ganadero con la comunidad de Junín y la región.

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