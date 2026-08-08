McDonald’s llega a Junín y el oficialismo salió a celebrarlo: los concejales de Somos se sumaron a la “emoción” por la hamburguesería

La llegada de McDonald’s a Junín continúa generando repercusiones dentro del oficialismo local. Luego de la particular celebración pública del senador provincial Pablo Petrecca por el desembarco de la reconocida cadena de comidas rápidas, ahora fueron los concejales del bloque de Somos, alineados con el espacio que conduce la dupla Petrecca-Fiorini, quienes se acercaron al nuevo local para destacar la inauguración.

Desde el bloque oficialista buscaron darle a la apertura una dimensión que excede la instalación de un nuevo comercio y la presentaron como una demostración concreta del modelo de ciudad que vienen defendiendo desde 2015.

"La apertura de McDonald’s representa mucho más que la llegada de una reconocida marca internacional", señalaron los concejales, quienes destacaron la generación de empleo, el movimiento comercial y la posibilidad de que el local se convierta en un nuevo atractivo para vecinos de Junín y la región.

Así, la hamburguesería que llega a la Terminal de ómnibus terminó convertida en una de las noticias que más entusiasmo despertó entre los dirigentes del oficialismo. Primero fue Petrecca quien manifestó públicamente su emoción por la llegada de la marca. Ahora, los concejales de Somos decidieron continuar con la celebración desde el Concejo Deliberante.

En su análisis, los ediles destacaron especialmente la generación de puestos de trabajo y la inversión realizada por la empresa. También reivindicaron la articulación entre el Estado y el sector privado como una de las claves para atraer nuevas inversiones.

"Hay dos maneras de entender la gestión pública. Una es poner obstáculos a quienes quieren invertir y generar trabajo. La otra es acompañar esas inversiones para que se transformen en beneficios para toda la comunidad. Nosotros elegimos este último camino", expresaron.

Para los concejales oficialistas, la llegada de McDonald’s sería también una consecuencia directa de las condiciones que, según sostienen, ofrece Junín para la radicación de empresas. En ese sentido, remarcaron que la aprobación del proyecto por parte de la mayoría del Concejo Deliberante representa una decisión que ahora "encuentra su respaldo en los hechos".

"Cuando existe una visión estratégica del desarrollo y una articulación inteligente entre el Estado y el sector privado, los resultados llegan", señalaron.

El entusiasmo oficialista por la apertura, de todos modos, no pasó inadvertido. La escena política local terminó ofreciendo una postal particular: el senador Petrecca celebrando la llegada de McDonald’s y, días después, los concejales de su mismo espacio acercándose al local para reivindicar la hamburguesería como una muestra del rumbo de la ciudad.