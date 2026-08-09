Esclarecieron un robo al Club de Pescadores de Junín y detuvieron a dos jóvenes con los elementos sustraídos

Un robo cometido contra el Club de Pescadores de Junín fue esclarecido en las últimas horas luego de un rápido procedimiento llevado adelante por efectivos del Comando de Patrullas.

La intervención policial se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un conflicto en la vía pública, en inmediaciones de avenida 6 de Agosto y Gandini.

Al arribar al lugar, los efectivos interceptaron y aprehendieron a dos jóvenes, de 17 y 21 años. Durante el procedimiento, se encontraron en su poder distintos elementos cuya procedencia no pudieron justificar.

Entre los objetos secuestrados había dos cañas de pescar telescópicas, una mira telescópica, un rollo de tanza, una cámara de motocicleta, un afilador y tres cuchillos de distintas características.

Poco después, un hombre de 36 años, hijo de la víctima del robo, reconoció los elementos recuperados y confirmó que pertenecían a su padre, quien había sido víctima del ilícito en el Club de Pescadores.

A partir de esta identificación, la investigación permitió vincular a los dos aprehendidos con el robo. La UFI N.º 12 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Junín avaló el procedimiento y dispuso que ambos quedaran a disposición de la Justicia, bajo la carátula de “Robo”.

De esta manera, el hecho pudo ser esclarecido en pocas horas y los elementos sustraídos fueron recuperados.