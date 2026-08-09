Ruptura en el radicalismo bonaerense: Cómo quedaron los intendentes y legisladores de la cuarta

La UCR bonaerense formalizó su nueva conducción este sábado con la conformación de la Convención provincial durante un acto en el Club Atenas de La Plata que reunió a 254 convencionales de los 135 distritos y ratificó el acuerdo entre los sectores mayoritarios del radicalismo.

En su discurso, el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, encabezó el acto señaló que van a salir a competir "en cada rincón de la provincia". Y llamó a superar las discusiones internas para enfocar el trabajo partidario directamente en las demandas de la sociedad. En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer la presencia territorial sin perder de vista un proyecto provincial integral.

Sin embargo, el desacuerdo para cerrar el reparto de cargos en la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense llevó a uno de los sectores internos a romper con el resto del partido. Se trata del grupo “de territorio” que responde al ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, y que integran varios intendentes y legisladores, en tensión con el abadismo y Evolución.

Fue Martín Borrazás el encargado de explicar las razones por las que el sector abandona la Convención. Lo hizo durante los primeros minutos del cónclave en el Atenas.

“La Convención, históricamente, propone dar previsibilidad política a los afiliados, a los militantes y a los dirigentes. Y creemos que hoy se está gestando una nueva Convención que, a contrario de eso, nos transmite más confusión y no nos transmite el rumbo que nosotros queremos venir a buscar”, dijo Borrazás, cercano a Miguel Fernández.

Nuevo escenario

La disputa tuvo su correlato en la cuarta sección, donde los distintos intedentes y legisladores del radicalismo también tomaron partido.

De esta manera, detrás del oficialismo que representa Balbín se encolumna la intendenta de General Arenales, Érica Revilla.

Mientras que en la vereda de "Construir" se posicionan los intendentes Franco Flexas (Gral Viamonte), Nahuel mittelbach (Florentino Ameghino), Salvador Serenal (Lincoln) y Francisco Recoulat (Trenque Lauquen). En esa línea también se encuentra el diputado provincial Valentín Miranda y la senadora Natalia Quintana.