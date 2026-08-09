TC2000: Ponce de León ganó una vibrante final en Toay

Gabriel Ponce de León se quedó este domingo con la sexta fecha del TC2000 en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay. El piloto de Junín protagonizó una definición ajustada con Franco Vivian, a quien superó por apenas 249 milésimas.

La competencia tuvo un comienzo accidentado, con varios autos involucrados en distintos incidentes. Uno de los golpes más fuertes fue el de Tomás Fernández, quien impactó contra el paredón y sufrió importantes daños en su vehículo, aunque pudo salir por sus propios medios.

Marcelo Ciarrocchi había tomado el liderazgo tras el relanzamiento, seguido de cerca por Ponce de León. Sin embargo, su largada quedó bajo investigación y los comisarios deportivos determinaron que había cometido un movimiento anticipado.

La sanción fue un pase y siga por boxes para Ciarrocchi, que perdió la punta y dejó a Ponce de León al frente de la competencia. Desde allí, el piloto de Junín tuvo como principales perseguidores a Vivian y Franco Morillo.

En las últimas vueltas, Vivian comenzó a descontar diferencias y llegó a la vuelta final prácticamente pegado al líder. Ponce de León resistió los ataques y logró cruzar primero la bandera a cuadros, mientras que Morillo completó el podio a 7s014.

Lucas Carabajal terminó cuarto y Facundo Aldrighetti, ganador de la clasificación del sábado, fue quinto. La próxima fecha del TC2000 será el 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, donde la categoría compartirá escenario nuevamente con el Top Race.