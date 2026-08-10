Guillermo Michel: “Presentamos un proyecto para que la gente tenga la oportunidad de desendeudarse hace seis meses pero el gobierno lo ‘cajoneó’”

El diputado nacional Guillermo Michel volvió a poner en el centro de la agenda la situación de endeudamiento que atraviesan millones de familias argentinas. Desde el bloque peronista señalaron que la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los gastos fijos y el encarecimiento del crédito llevaron a muchos hogares a recurrir a tarjetas de crédito, fintechs y otros proveedores no financieros para cubrir consumos cotidianos y gastos esenciales.

En este contexto, el diputado massista cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional y recordó que se realizó una propuesta concreta para aliviar la situación de las familias. “En enero de este año, presentamos un proyecto para que la gente tenga la oportunidad de desendeudarse hace seis meses pero el gobierno lo ‘cajoneó’ porque no le importa la gente”, sostuvo el dirigente entrerriano.

El proyecto plantea la creación de un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, mediante una línea de crédito de la ANSES destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A, B, C y D.

A su vez, la propuesta establece créditos de hasta $1.500.000, con un costo financiero total limitado a TAMAR + 10 puntos porcentuales y una cuota que no podrá superar el 30% del ingreso mensual neto del beneficiario. De esta manera, el objetivo es reemplazar deudas de tasas elevadas por un financiamiento pagable, sin comprometer la capacidad de consumo de las familias.

El problema no es solamente financiero, sino también social: el crecimiento del endeudamiento está vinculado a la necesidad de muchas familias de financiar gastos cotidianos en un contexto de ingresos insuficientes. Por eso, Michel planteó que “el Estado debe recuperar herramientas para brindar una alternativa de crédito accesible y evitar que los sectores más vulnerables queden atrapados en un círculo de deuda y tasas cada vez más altas”.