El municipio de Junín gastará cerca de $20 millones para promocionar el turismo en una feria

El municipio de Junín afrontará un gasto cercano a los $20 millones para participar de una feria de turismo, entre el armado y alquiler de un stand, personal, catering, viáticos y merchandising, en un contexto en el que el propio sector turístico local advierte por una fuerte caída en la actividad.

Según surge de las órdenes de compra, la administración del intendente interino, Juan Fiorini, destinó $7.018.000 al "servicio de ensamblado" del stand institucional para la Feria de Turismo, que incluye piso, estructura, iluminación e instalación eléctrica, de acuerdo con el detalle del presupuesto.

A esto se suma la Orden de Compra N° 7701, por $6.352.500, correspondiente al alquiler de un stand de 5 metros por 3 metros a la firma Ferias Argentinas S.A.

Solamente entre ambos conceptos, el municipio desembolsará $13.370.500. Pero el costo total de la participación asciende a una cifra cercana a los $20 millones cuando se incorporan los gastos de personal, catering, viáticos y merchandising.

El desembolso abre, al menos, un interrogante sobre la necesidad y oportunidad de semejante inversión en promoción turística, especialmente teniendo en cuenta el escenario económico y financiero, y las necesidades de los juninenses.

La realidad del turismo en Junín

Los datos difundidos recientemente por Grupo La Verdad muestran un panorama muy diferente al que podría suponerse a partir de una millonaria inversión en una feria de turismo.

Desde el sector hotelero señalaron que la crisis económica, la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo provocaron una fuerte disminución en la llegada de turistas a Junín, una situación que comenzó a advertirse durante el año pasado y que se profundizó durante 2026.

Javier Orsi, conserje de un hotel céntrico de la ciudad, describió el escenario como uno de los peores que recuerda en sus años de trabajo.

"De todos los años que vengo trabajando en la hotelería este es el de menor cantidad de llegada de pasajeros. Está siendo un año muy malo y de los peores que recuerde", sostuvo.

El trabajador también remarcó que el problema excede a Junín y responde a una situación general de la actividad turística y económica. "La situación crítica es a nivel general. Por lo que pude hablar con viajantes, hay un parate importante del que Junín no está exento", explicó.

El receso invernal tampoco logró modificar la tendencia. Por el contrario, uno de los períodos que históricamente representa un movimiento importante para hoteles, gastronomía y otros sectores vinculados al turismo tuvo una actividad muy inferior a la de otros años.

"Prácticamente no hubo pasajeros que vinieran a Junín durante las vacaciones de invierno", afirmó Orsi.

De acuerdo con su testimonio, además, buena parte de los visitantes que actualmente llegan a la ciudad lo hacen por motivos vinculados a la salud y aprovechan la infraestructura sanitaria local, más que por razones estrictamente turísticas.

En este escenario, la decisión del municipio de destinar alrededor de $20 millones a una participación institucional en una feria de turismo plantea una discusión que excede el monto de las órdenes de compra: ¿es el momento adecuado para realizar este nivel de gasto en promoción turística cuando los propios prestadores locales hablan de una actividad en uno de sus peores momentos?