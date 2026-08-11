Petrecca inauguró McDonald’s, elogió su gestión y habló de “10 años de trabajo” para que la marca llegue a Junín

El desembarco de McDonald’s en Junín tuvo su correspondiente foto política. El intendente Pablo Petrecca, actualmente de licencia, participó de la apertura del nuevo local de la reconocida cadena internacional y aprovechó la ocasión para reivindicar los diez años de gestión al frente del municipio.

De flamante look total black, en composé con su nuevo peinado, Petrecca recorrió las instalaciones, posó junto a las autoridades de la empresa y hasta se permitió probar una hamburguesa durante el evento. No estuvo solo: lo acompañaron su cuñado y dirigente de confianza, Juan Fiorini, y la presidenta del Concejo Deliberante, Agustina de Miguel, una de las figuras que viene ganando protagonismo dentro del petrequismo.

Más allá de la hamburguesa y las fotos de rigor, el jefe comunal aprovechó la llegada de la multinacional para realizar una lectura política del desembarco.

"Ver hoy las puertas de McDonald’s abiertas en nuestra ciudad es mucho más que la llegada de una nueva marca", sostuvo Petrecca.

Según el intendente, la apertura es consecuencia de "10 años de trabajo para construir un Junín con más infraestructura, más servicios, más seguridad, más actividad económica y mejores condiciones para invertir".

En esa línea, buscó vincular directamente la llegada de la empresa con las condiciones generadas durante sus dos períodos al frente del municipio.

"Las grandes empresas no llegan por casualidad. Primero hay que construir una ciudad que genere confianza, que tenga planificación y que pueda ofrecer oportunidades", afirmó.

Petrecca también destacó el impacto laboral de la apertura, especialmente entre los jóvenes, y señaló que la llegada de la cadena representa "más movimiento" y una nueva propuesta gastronómica para la ciudad.

"Hoy Junín tiene una nueva propuesta gastronómica, nuevos puestos de trabajo, especialmente para jóvenes, más movimiento y una empresa de escala internacional que decidió apostar por nuestra ciudad", remarcó.

Finalmente, el intendente volvió a poner el foco sobre la continuidad de su proyecto político y reivindicó el camino recorrido desde su llegada al municipio.

"Me da orgullo ver que aquello que empezamos a construir hace 10 años hoy sigue dando frutos. Porque transformar una ciudad lleva tiempo. Y cuando se trabaja con una mirada de largo plazo, los resultados aparecen", concluyó.