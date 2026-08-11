Tristeza en Villa Belgrano: un incendio destruyó la pensión de la Casa Club

Una profunda tristeza atraviesa al Club Villa Belgrano de Junín luego de que un voraz incendio destruyera en las últimas horas gran parte de la pensión de la Casa Club.

Las llamas provocaron importantes pérdidas materiales y afectaron un espacio construido a lo largo de muchos años, donde se alojan jóvenes vinculados a la institución. El fuego consumió paredes, techo, muebles, electrodomésticos, ropa y distintos objetos personales, además de recuerdos y parte del trabajo realizado durante años por el club.

Desde Villa Belgrano expresaron su pesar por lo ocurrido, aunque remarcaron que lo más importante es que no hubo que lamentar pérdidas humanas y que los chicos que se encontraban en la pensión están bien.

"Lamentablemente hoy nos toca dar una noticia más que triste. En las últimas horas, sufrimos un voraz incendio en la pensión de la Casa Club", señalaron desde la institución a través de sus redes sociales.

"El fuego se llevó paredes, techo, muebles, electrodomésticos, ropa, recuerdos y el esfuerzo de muchísimos años. Pero, sobre todo, se llevó un espacio donde se entrecruza el trabajo y los sueños", expresaron.

A pesar del duro golpe, desde el club plantearon que comienza ahora una nueva etapa de reconstrucción y convocaron a toda la comunidad a acompañar a la institución.

"Pero hoy nos toca empezar de nuevo. En los momentos más difíciles es cuando más grandes nos hacemos, y hoy necesitamos de cada socio, hincha y vecino", remarcaron.

Finalmente, anticiparon que durante los próximos días comenzarán las tareas para recuperar el espacio afectado.

"En los próximos días estaremos empezando a reconstruirnos como tantas veces", concluyeron desde Villa Belgrano.