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Allanamiento en Junín: aprehendieron a una mujer de 27 años acusada de hurtar en una vivienda

La investigación comenzó tras un llamado al 911 por un robo ocurrido en una casa de calle Capitán Vargas al 100. La DDI identificó a la presunta autora mediante el análisis de cámaras de seguridad y, tras un allanamiento, secuestró prendas y elementos vinculados a la causa.

Por Redacción

Miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 10:23

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín realizó en las últimas horas un allanamiento en el marco de una investigación por un hurto ocurrido el pasado 9 de agosto y aprehendió a una mujer de 27 años, además de secuestrar distintos elementos considerados de interés para la causa.

El hecho se conoció luego de un llamado al 911 que alertó a efectivos de la Comisaría Primera sobre un ilícito en una vivienda ubicada en calle Capitán Vargas al 100 aproximadamente.

De acuerdo con la denuncia, autores ignorados ingresaron a la propiedad por la puerta principal, que se encontraba sin traba de seguridad ni llave. Sin ejercer violencia, sustrajeron un teléfono celular Samsung A35, con funda de color verde, y una billetera que contenía tarjetas de crédito.

A partir de la intervención de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial Junín, los detectives de la DDI llevaron adelante distintas tareas de campo y analizaron imágenes de cámaras de seguridad privadas instaladas en la zona.

El trabajo permitió identificar a la presunta autora material del hecho, por lo que se solicitó a la Justicia una orden de allanamiento para registrar su domicilio.

Una vez autorizada la medida, los efectivos concretaron el procedimiento y aprehendieron a una mujer de 27 años. Durante el operativo también fueron secuestrados un pantalón de jean clásico color celeste, un par de zapatillas negras marca Topper y una mochila negra marca Wilson, con detalles en color naranja.

Tras ser informado sobre el resultado del procedimiento, el magistrado interviniente avaló las actuaciones policiales y dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal para la aprehendida, quien quedó imputada por el delito de hurto, mientras se cumplimentaron los recaudos legales correspondientes.

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