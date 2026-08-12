Héctor Azil continuará al frente de ATSA Filial Junín

Héctor Azil fue reelecto como secretario general de ATSA Filial Junín tras la jornada electoral desarrollada este martes, en la que la Lista Azul, única presentada, obtuvo el respaldo de los trabajadores de la sanidad.

La votación se realizó a través de nueve urnas distribuidas en distintos establecimientos de Junín y la región, donde los afiliados renovaron la conducción del sindicato.

Tras conocerse el resultado, Azil agradeció el acompañamiento y aseguró que la reelección representa “una gran responsabilidad”.

El dirigente sostuvo además que el nuevo mandato tendrá como objetivo continuar ampliando los servicios y beneficios que brinda el gremio, además de fortalecer las propuestas sociales, culturales, recreativas y de capacitación destinadas a los afiliados y sus familias.

Desde ATSA señalaron que el resultado electoral ratifica el respaldo a la conducción y permite dar continuidad a las políticas impulsadas por la organización en materia gremial y de servicios.

Nueva Comisión Directiva

La nueva conducción estará integrada por:

Secretario General: Héctor Azil

Secretario Adjunto: Fabián Di Camillo

Secretaria de Actas: Natalia Rodríguez

Secretario Gremial: Franco Gómez

Prosecretario Gremial: Guillermo de las Vecillas

Secretario de Finanzas: Gastón Andreotti

Prosecretaria de Finanzas: Yuliana Severín

Secretaria de Educación y Cultura: Olga Tieso

Secretario de Turismo, Deportes y Recreación: Lucas Tonarelli

Secretario de Prensa y Difusión: Nicolás Merodio

Secretaria de Acción Social y Vivienda: Mónica Ottaviano

Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género: Vanesa Pesce

Secretaria de Juventud: Mercedes García

Secretaria contra la Violencia y el Acoso Laboral: Mariana Castillo.

La Comisión Directiva también estará integrada por los vocales titulares Walter Zunino, Claudia César y Víctor González, junto a los vocales suplentes.