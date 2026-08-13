Los gobernadores obligaron a Santilli a postergar el recorte de la Zona Fría hasta el fin del invierno: en Junín, el golpe al bolsillo quedaría para 2027

Diego Santilli llegó este miércoles a Posadas con la intención de conseguir el respaldo de los gobernadores para avanzar en el Senado con el proyecto que recorta el beneficio de la Zona Fría. Pero los mandatarios provinciales condicionaron su apoyo y lo obligaron a postergar el tratamiento hasta después del invierno.

El acuerdo significa que el proyecto no será tratado en el Senado durante los próximos días, sino que la discusión quedará para septiembre, una vez finalizado el período de mayor consumo de gas.

La postergación se produce además en un momento especialmente delicado para los usuarios de Junín. Están llegando a los hogares boletas de gas con fuertes aumentos, por lo que avanzar ahora con una nueva reducción del beneficio habría significado sumar todavía más presión sobre los bolsillos de las familias durante el invierno.

Junín se encuentra alcanzado por el régimen de Zona Fría, que permite a los usuarios acceder a un descuento sobre el componente de gas de sus facturas. Si el beneficio se reduce o elimina, los hogares deberán afrontar un mayor costo.

Por eso, aunque el recorte se postergue hasta el final del invierno, no fue descartado. El Gobierno mantiene su intención de avanzar con la iniciativa, mientras que los gobernadores utilizaron su respaldo como herramienta de negociación.

A cambio de acompañar al oficialismo, los mandatarios reclamaron avances concretos en el denominado régimen de Zonas Cálidas, destinado a subsidiar el consumo de electricidad durante el verano en las provincias del norte.

La negociación también incluyó reclamos por los fondos del Impuesto a los Combustibles destinados al mantenimiento de las rutas y cuestionamientos a la eliminación o suspensión de las PASO.

Para los usuarios juninenses, el resultado es una postergación que puede dar cierto alivio durante este invierno, pero que no resuelve el problema de fondo. Si el Senado aprueba finalmente el recorte, el impacto podría sentirse de lleno cuando vuelva el frío en 2027.

El Gobierno evita así enfrentar ahora el costo político de reducir un beneficio mientras las familias atraviesan el invierno y reciben facturas de gas con fuertes aumentos. La discusión queda trasladada para septiembre.

El recorte de la Zona Fría no se frenó: los gobernadores obligaron a Santilli a esperar hasta el fin del invierno. Para Junín, lo que hoy se posterga podría convertirse en un nuevo golpe al bolsillo el próximo invierno.