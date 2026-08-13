Petrecca se pinta de violeta y se muestra con el armador de LLA en la Cuarta

El senador provincial y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, profundiza su acercamiento a La Libertad Avanza y este viernes desembarcará en Carlos Casares junto a uno de los principales armadores del espacio libertario en la Cuarta Sección.

Petrecca llegará a la ciudad a las 15, en el marco de una recorrida política junto a referentes del PRO y LLA. La postal tendrá como protagonista también a “Coco” Bories, coordinador regional de La Libertad Avanza, quien viene trabajando en el armado territorial del espacio en la región. Bories es además quien está designado provisoriamente como coordinador en la ciudad de Junín.

La actividad se presenta como una nueva señal del acercamiento entre el PRO y el partido de Javier Milei, pero también como una muestra del progresivo corrimiento de Petrecca hacia el universo libertario.

En Carlos Casares, ambos espacios aseguran haber comenzado a trabajar de manera conjunta y buscan consolidar una agenda común de cara al escenario electoral. La construcción local tiene como referentes a Lisandro Perotti por el PRO y Franco Cruseño por La Libertad Avanza.

La presencia de Bories junto a Petrecca no es un dato menor: el dirigente libertario es uno de los encargados de ordenar y expandir la estructura de LLA en la Cuarta Sección. La foto, así, vuelve a mostrar a Petrecca cada vez más cerca del espacio violeta y compartiendo territorio con quienes tienen a su cargo el armado libertario en la región.

