Estudian la instalación de un nuevo parque en la Laguna de Gómez

El Municipio de Junín estudia la posibilidad de instalar un nuevo parque recreativo en el Parque Natural Laguna de Gómez. En ese marco, el secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Albarello, mantuvo una reunión con Oscar García, titular de la República de los Niños, para analizar los detalles de la propuesta.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados al espacio físico disponible, las características de la instalación y las condiciones necesarias para su eventual puesta en funcionamiento.

La iniciativa busca sumar una nueva alternativa de entretenimiento para las familias y visitantes que concurren a la Laguna de Gómez, uno de los principales espacios recreativos y turísticos de Junín.

La reunión se concretó a partir de las gestiones realizadas por la concejal Belén Veronelli, quien impulsó el vínculo entre el Municipio y García con el objetivo de evaluar la posibilidad de concretar esta nueva propuesta.

Por el momento, se trata de una iniciativa en etapa de análisis, en la que se estudian las condiciones necesarias para determinar su eventual instalación en el Parque Natural Laguna de Gómez.