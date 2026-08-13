Allanamiento en la Unidad 49 de Junín: secuestraron un celular y notificaron a un interno por amenazas agravadas

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín realizaron un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N.º 49, en el marco de una causa por amenazas agravadas y ciberhostigamiento. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar los llamados y publicaciones denunciadas.

La investigación comenzó el pasado 10 de agosto, a partir de una denuncia presentada ante la Ayudantía Fiscal de Florentino Ameghino. Una mujer de 47 años señaló a la expareja de su hija, un hombre de 33 años que se encuentra detenido y cumple una condena en la Unidad 49, por una serie de episodios de hostigamiento.

Según consta en la denuncia, luego de la ruptura de la relación, el acusado habría comenzado a realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes de carácter intimidatorio. Tras ser bloqueado en los distintos dispositivos, habría continuado con el hostigamiento mediante perfiles de Facebook e Instagram, donde realizó publicaciones vinculadas con cuestiones íntimas de la víctima, su hija y otros integrantes de la familia.

A partir de la denuncia, personal de la DDI Junín llevó adelante distintas tareas investigativas bajo las directivas de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial Junín. Los detectives analizaron comunicaciones telefónicas y realizaron un seguimiento de las publicaciones efectuadas en redes sociales, logrando reunir elementos que vincularían al interno con los llamados y contenidos denunciados.

Con las pruebas incorporadas a la causa, la Justicia autorizó un allanamiento e inspección en el sector donde se encontraba alojado el acusado.

El operativo se concretó en la Unidad Penitenciaria N.º 49. Durante la requisa, los efectivos secuestraron un teléfono celular Motorola Moto E20, considerado de interés para la investigación y que habría sido utilizado para concretar parte de los hechos denunciados.

Luego del procedimiento, los investigadores mantuvieron comunicación con el magistrado interviniente, quien avaló las actuaciones realizadas y dispuso la notificación formal del artículo 60 del Código Procesal Penal al detenido de 33 años, en el marco de la causa por amenazas agravadas.

El interno quedó así formalmente notificado de la imputación, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de las acciones denunciadas y analizar el contenido del dispositivo secuestrado.

Fuente junin24