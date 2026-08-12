Guerrera cuestionó el “equilibrio fiscal” de Milei: “Se sostiene desviando fondos de las rutas”

El precio de los combustibles y el destino de los impuesos que se recaudan vuelven a quedar en el centro de la discusión económica y política. Mientras los automovilistas y transportistas enfrentan nuevos aumentos en el surtidor, el Gobierno nacional mantiene sin ejecutar una parte de los recursos que deberían destinarse al mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales.

El diputado bonaerense Alexis Guerrera apuntó contra esa situación y puso el foco en una paradoja: la nafta aumenta, los impuestos sobre los combustibles se siguen cobrando y, al mismo tiempo, las rutas nacionales continúan sin las obras necesarias.

“Ya son más de $1,5 billones los que se deberían haber invertido en las rutas de nuestro país pero el gobierno eligió desviarlo para sostener el equilibrio fiscal”, sostuvo el dirigente en X.

El planteo de Guerrera coincide con los datos difundidos por la Fundación Encuentro en un informe elaborado sobre la base de información oficial y de la presentación de resultados de YPF correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Una suba que se siente en el surtidor

El informe toma como punto de partida diciembre de 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei aplicó una fuerte devaluación y avanzó con la desregulación del mercado de combustibles.

Desde entonces, los precios fueron trasladando al surtidor los cambios en el mercado, los costos y los impuestos.

El resultado para los consumidores es concreto: llenar hoy un tanque de 50 litros de nafta súper cuesta más de $100.000, según el relevamiento de Fundación Encuentro.

El mismo salario privado promedio que en 2023 permitía comprar una determinada cantidad de tanques hoy alcanza para muchos menos. El combustible pasó así a representar una porción cada vez mayor del ingreso de los trabajadores.

La nafta cara también empuja los precios

El aumento de los combustibles tiene un efecto directo sobre toda la cadena de producción y distribución. Buena parte de los productos que consumen diariamente los argentinos se trasladan en camión. Cuando aumenta el gasoil, suben los costos del transporte; cuando aumenta el transporte, aumenta el costo de llevar los productos a los comercios.

Fundación Encuentro estima que el costo de los combustibles puede aportar hasta 2,5 puntos porcentuales a la inflación anual. De esta manera, el precio del combustible termina funcionando como un factor que atraviesa prácticamente toda la economía.

Petróleo argentino, precio internacional

Otro de los cuestionamientos del informe está relacionado con el precio interno de los combustibles.

Argentina produce petróleo en cantidades crecientes y Vaca Muerta atraviesa niveles récord de producción. Según los datos citados por la Fundación Encuentro, la extracción de crudo aumentó 47% interanual, mientras las refinerías nacionales trabajan prácticamente al máximo de su capacidad.

Sin embargo, el precio interno de los combustibles continúa tomando como referencia valores internacionales.

La discusión que plantea el informe es entonces por qué un país que produce su propio petróleo y cuenta con una capacidad creciente de refinación termina pagando combustibles a valores similares a los de un país importador.

El impuesto que debería volver a las rutas

El otro lado de la ecuación aparece en los impuestos incluidos en cada carga de combustible.

Una parte de esos recursos tiene asignación vinculada a la infraestructura vial. Sin embargo, según el informe de Fundación Encuentro, durante los últimos dos años y medio una porción significativa de lo recaudado no fue ejecutada en obras.

El dato que utiliza el informe permite dimensionar el problema: con los fondos que quedaron sin ejecutar podrían haberse mejorado entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas nacionales, casi dos tercios de toda la red vial del país.

Es justamente allí donde el reclamo de Guerrera adquiere mayor fuerza política. “En lo que va del año el precio de la nafta que te vende YPF creció un 50% en dólares pero la inversión en las rutas nacionales sigue siendo cero”, escribió el diputado.

Y agregó: “Ya son más de $1,5 billones los que se deberían haber invertido en las rutas de nuestro país pero el gobierno eligió desviarlo para sostener el equilibrio fiscal”.