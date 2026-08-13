Fortín Tiburcio celebra sus 115 años con una gran fiesta para toda la comunidad

Fortín Tiburcio se prepara para celebrar sus 115 años con una agenda de actividades que reunirá a vecinos, instituciones y visitantes durante los próximos días.

Los festejos comenzarán este sábado 15 de agosto con una gran cena y baile en el salón de la Sociedad de Fomento, una propuesta que además tendrá como objetivo recaudar fondos para la realización de la tradicional Fiesta del Fortín.

La cena contará con tabla de fiambres, chorizo, pollo con ensaladas, postre helado, café, whisky y alfajores de maicena. La tarjeta tendrá un valor de $35.000 para adultos y $20.000 para menores. Las reservas pueden realizarse al 2364-505363.

Durante la noche también se presentará la cantante Jimena Gaitán, quien estará a cargo del espectáculo musical.

En tanto, el sábado 22 y domingo 23 de agosto llegará el momento central de los festejos con una nueva edición de la Fiesta del Fortín, que se desarrollará en el Parque de la Amistad de la localidad, con entrada libre y gratuita.

La celebración incluirá algunas de las actividades tradicionales que caracterizan al encuentro, entre ellas los juegos de rienda y sortija, además del desfile de agrupaciones tradicionalistas e instituciones de Fortín Tiburcio.

También habrá fogones, patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores y diferentes propuestas para disfrutar en familia.

En el escenario principal se presentarán artistas de distintos géneros. El sábado 22 está previsto el cierre de la jornada con la actuación de Leo y Los Consagrados, mientras que el domingo 23 habrá espectáculos de Yanel Tilbe, el Ballet Lirolay, Jorge Moreno y otros artistas.

La programación también contará con la participación de la Banda Militar Curupaytí.

El delegado municipal de Fortín Tiburcio, Darío De Francesco, destacó el trabajo conjunto entre la Delegación, el Gobierno de Junín y las instituciones de la localidad para preparar la celebración. Según señaló, este año se realizaron mejoras en distintos sectores del predio, entre ellas la renovación del escenario y la pista de baile y trabajos en el espacio destinado a los juegos de riendas.

“Estamos ultimando los preparativos y detalles finales para celebrar a lo grande estos 115 años de nuestra querida localidad”, expresó De Francesco, quien invitó a toda la comunidad a participar de las actividades.

Por su parte, el director de Cultura del Gobierno de Junín, Guillermo Paulucci, convocó a los vecinos a acompañar tanto la cena como las dos jornadas de la Fiesta del Fortín y remarcó la importancia de sostener una celebración que forma parte de la identidad de la localidad.

Con una programación que combina tradición, música, gastronomía y actividades para toda la familia, Fortín Tiburcio se prepara así para festejar sus 115 años y volver a reunir a la comunidad en una de sus celebraciones más importantes del año.