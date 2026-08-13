CENS N° 455: Conocimiento sin muros en la Feria de Ciencias en Contexto de Encierro

El CENS N° 455 “Prof. Pío Soberano” fue sede de la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología en Contexto de Encierro, una jornada que reunió a estudiantes, docentes, autoridades educativas, representantes del Servicio Penitenciario Bonaerense e instituciones de la modalidad.

La muestra contó con la presentación de 16 proyectos de indagación escolar: catorce desarrollados por el CENS N° 455, uno por la Escuela Primaria de Adultos N° 711 “Malvinas Argentinas” y uno por el CENS N° 453 “Padre Carlos Mugica”.

Los proyectos presentados por el CENS N° 455 abordaron problemáticas vinculadas al ambiente, el trabajo, la salud, la comunicación, el arte, la lectura, la identidad, la memoria, los derechos humanos y las expresiones culturales.

Las propuestas fueron:

“Basureros a Dieta 3”, acompañado por Rita Casella, Juan Soberano, Adriana Van Keulen y Daniel Arias.

“Cultura Mundial: el ídolo futbolístico”, acompañado por la profesora Melina Higueras.

“Lavarropas Sustentable”, iniciado por la docente Silvina Bialetti y acompañado por el profesor Patricio Díaz.

“Ecotizas”, acompañado por Claudia Tilbe y Sergio Balocco.

“Emprendedores de Corazón”, acompañado por Nancy Garbarino y Bárbara Farías.

“Radio Soberana”, acompañado por el preceptor Gastón Cano y los docentes Facundo Barraza, Gisele Duberti y Melina Higueras.

“Liberarte”, coordinado por la bibliotecaria Gisela Scollo y la profesora Melina Higueras.

“¿Tiene un trabajo para mí?”, acompañado por Paz Adrover e Ignacio Zuccari.

“Tinta con historia”, acompañado por el profesor Martín Guerriero.

“Al gran pueblo soberano ¡Salud!”, acompañado por la profesora Nancy Garbarino.

“Gritos de gol, ecos del silencio”, acompañado por la profesora Melina Higueras.

“Nuestra identidad deja huellas”, acompañado por Daiana Chami, Gisele Duberti y Melina Higueras.

“Ponete la 10”, acompañado por la profesora Melina Higueras.

Club de Ciencias “Soberanía sin Muros: el conocimiento nos libera”, espacio institucional destinado a producir conocimiento sobre Derechos Humanos e integrar diversas investigaciones de la escuela, con la profesora Melina Higueras como asesora docente.

En cada stand, los estudiantes compartieron sus procesos de investigación, explicaron experiencias, defendieron ideas y mostraron las producciones construidas junto a sus docentes. La Feria permitió visibilizar una escuela que promueve la pregunta, la argumentación, la creatividad y el trabajo colectivo.

Cabe destacar que el proyecto “Lavarropas Sustentable”, iniciado por la docente Silvina Biagetti y actualmente acompañado por el profesor Patricio Díaz, fue seleccionado para representar al distrito en la Instancia Regional de la Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología. Este reconocimiento pone en valor el trabajo sostenido por estudiantes y docentes y reafirma el compromiso del CENS N° 455 con una educación que promueve la innovación, la investigación y el cuidado del ambiente.

Una biblioteca para habitar y elegir

La jornada incluyó además la inauguración de la Biblioteca Escolar del CENS N° 455, un espacio pensado para integrarse al recorrido cotidiano de los estudiantes y facilitar el acceso permanente a los libros, la lectura y la circulación de la palabra. Durante el acto se anunció también el inicio del proyecto “Un nombre para nuestra biblioteca”, mediante el cual la comunidad educativa elegirá democráticamente la identidad que acompañará este nuevo espacio.

Autoridades y acompañamiento institucional

Durante el acto central tomaron la palabra la directora del CENS N° 455, profesora María Silvia Velasco; la inspectora jefa regional, profesora Florencia Ratto; la directora provincial de Programas, Cristina Jonic; y, en el cierre de las alocuciones, Ana Hairala, asesora del Equipo Técnico Provincial de la Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.

Acompañaron la jornada, por parte de la Dirección General de Cultura y Educación, Carina Judith Scharagrodsky, asesora provincial de la Dirección de Programas; Mariela Andrés, coordinadora regional de ACTE; y la inspectora de la Modalidad de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Verónica Verón, junto a inspectoras e inspectores de distintas modalidades, referentes distritales de ACTE, directivos, docentes, evaluadores y estudiantes.

Asimismo, estuvo presente Ricardo Carrizo, coordinador en Contexto de Encierro del Ministerio de Trabajo, junto a autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense: la coordinadora de Educación, Cultura y Deporte, Vanesa De Bosis; el subdirector de Régimen, prefecto mayor Guillermo Secreto; el subdirector de Seguridad, prefecto mayor Andrés Medina; el jefe de Asistencia y Tratamiento, subprefecto Gerardo Rho; y la coordinadora de Educación y Cultura de la Alcaidía N° 49, Carolina Tonarelli.

La entrega de certificados a estudiantes expositores y docentes asesores marcó el cierre de una jornada que puso en valor el compromiso colectivo de toda la comunidad educativa.

En sus palabras, la directora del CENS N° 455, profesora María Silvia Velasco, destacó que, a cincuenta años del golpe cívico-militar, la Feria reafirmó el compromiso institucional con la memoria, la verdad, la justicia y los derechos humanos. Señaló además que producir conocimiento en contexto de encierro implica reconocer a cada estudiante como sujeto de derecho, protagonista de su trayectoria educativa y parte activa de una ciudadanía que piensa, se expresa, participa y transforma.