Chacabuco fortalece su política habitacional: Golía anunció la construcción de 30 nuevas viviendas para el barrio El Amanecer

El Municipio de Chacabuco avanza con una política habitacional que busca combinar el acceso a la tierra con la construcción de viviendas y la urbanización de nuevos sectores de la ciudad. En ese marco, el intendente Darío Golía anunció que fueron licitadas 30 nuevas viviendas que se construirán en la Quinta 784, un sector que comenzó a desarrollarse a partir del programa Chacabuco para Todos y que actualmente lleva el nombre oficial de El Amanecer.

El anuncio fue realizado durante una recorrida por el barrio, donde también quedó inaugurada la nueva iluminación LED. Golía destacó el crecimiento que viene teniendo el sector y señaló que, una vez finalizado el proceso de adjudicación de las obras, comenzará la construcción de las viviendas destinadas a nuevos vecinos.

“Una vez terminado este proceso, se van a estar levantando las viviendas con nuevos vecinos que van a llegar a vivir al barrio”, manifestó el intendente.

La construcción de las 30 casas representa una nueva etapa para un barrio que se fue conformando a partir de una política de acceso a la tierra. Los terrenos de la Quinta 784 fueron incorporados al programa Chacabuco para Todos I, y en junio de 2024 se realizó el sorteo entre los beneficiarios para definir quiénes accederían al proyecto habitacional.

Inicialmente fueron seleccionados 20 titulares y 10 suplentes. Posteriormente, los diez suplentes fueron incorporados al proyecto, permitiendo ampliar a 30 la cantidad de viviendas previstas para el sector.

El proyecto fue gestionado por el Municipio ante el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires. Las viviendas fueron divididas en dos licitaciones: una correspondiente a 20 unidades y otra a 10, con financiamiento provincial.

La iniciativa tuvo además una etapa previa de infraestructura. Antes de avanzar con la construcción de las casas, el Municipio trabajó en la incorporación de servicios necesarios para consolidar la urbanización de la Quinta 784.

En ese sentido, se ejecutó la obra de red eléctrica de baja tensión, alumbrado público y trabajos complementarios, mediante un convenio con la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco. La inversión anunciada para esa etapa superó los 118 millones de pesos.

Ahora, el barrio sumó también una obra de iluminación LED que alcanzó a las calles que rodean el sector. La instalación de las nuevas luminarias demandó una inversión municipal cercana a los 130 millones de pesos y apunta no solamente a mejorar la visibilidad durante la noche, sino también a fortalecer las condiciones de seguridad y el uso del espacio público.

Durante la recorrida, el Municipio informó además que continuará trabajando en el mejorado de las calles, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la zona y mejorar las condiciones de circulación para los vecinos.

Otro de los pasos recientes fue la formalización del nombre del barrio. El Honorable Concejo Deliberante sancionó una ordenanza mediante la cual la Quinta 784 pasó a denominarse oficialmente El Amanecer, consolidando su identidad como nuevo sector urbano de Chacabuco.

Una política que busca ampliar el acceso a la vivienda

El desarrollo de El Amanecer se inscribe en una política habitacional más amplia que el Municipio viene impulsando durante la gestión de Golía, con distintas herramientas destinadas tanto a generar nuevos lotes como a facilitar el acceso a la vivienda.

Dentro de esa estrategia se encuentra el programa Chacabuco Construye, orientado a acompañar a familias que necesitan avanzar con la construcción o terminación de sus viviendas mediante herramientas de financiamiento.

La gestión municipal también anunció la adquisición de nuevas quintas con el objetivo de generar más suelo urbano. El propósito planteado fue disponer de nuevos terrenos para futuras urbanizaciones, sorteos y programas habitacionales.

De esta manera, la política habitacional no se limita solamente a la construcción de casas terminadas, sino que incorpora distintas etapas: generación de suelo, adjudicación de terrenos, infraestructura, servicios, iluminación y posteriormente construcción de viviendas.

En ese esquema, El Amanecer aparece como uno de los ejemplos más concretos de ese proceso. Un sector que comenzó con la disponibilidad de tierras a través de Chacabuco para Todos, avanzó con la infraestructura y los servicios, incorporó iluminación y ahora se prepara para sumar otras 30 viviendas.

Con la licitación ya realizada y a la espera de completar el proceso administrativo para avanzar con las obras, el Municipio busca darle una nueva escala al desarrollo del barrio y sumar 30 nuevas familias a un sector que continúa creciendo dentro de la expansión urbana de Chacabuco.