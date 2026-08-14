Un bono inoportuno

El próximo domingo Sarmiento recibirá a Huracán y para ingresar habrá que pagar el bono denominado “Día del Club”.

La habitualidad de los socios del Verde se verá afectada ya que deberán comprar el bono obligatoriamente para acceder a la tribuna popular y la platea. La medida implementada por los dirigentes no fue bien recibida por los hinchas que inundaron de comentarios negativos el posteo del club. El excedente que debarán pagar, quienes normalmente ingresan gratuitamente, es de $30.000 para las categorías activos, damas y transeúntes; en tanto que jubilados, pensionados y vitalicios pagarán $20.000, mientras que la categoría "menor" quedarán excenta.

Además, desde la institución informaron que si un socio compra una entrada general para no socio ($60.000) tampoco deberá pagar el bono y también podrá retirar una general para un menor de 11 años sin costo con motivo del Día del niño.

La medida del club llega en un momento social complicado desde lo económico, mientras que en lo deportivo, luego de dos victorias consecutivas, hubiese sido ideal realizar una acción para acercar al público a la cancha, algo que en ese sentido no parce ser una idea seductora. De los muchos comentarios en las redes del club rescatamos uno que gráfica de alguna manera el malestar general:

@eroosssrios: “Realmente muy antipopular todo, cuando más necesitamos consolidar el momento y acercar a la gente deciden lanzar el Día del Club. Si bien está establecido por estatuto hubiese estado bueno que se tenga en cuenta un partido como el de River para la ocasión. En fin, creo que era para un 2x1 y poder teñir todo el estadio de verde. Estaremos igual apoyando, pero sean conscientes de que no todos podrán pagarlo".

Para pagar el bono están habilitadas la secretaría del club (Necochea y Gandini), el CAS Shop del centro (Av. Arias 30), las boleterías de Av. Arias el día del partido y a través de internet en clubatleticosarmiento.com; en tanto que las invitaciones se retirán en la secretaría o en el CAS Shop del centro.