Comienza la ExpoJunín: Las entradas generales cuestan $7.000

La ExpoJunín 2026 abrirá al público el viernes 14 de agosto y se extenderá hasta el lunes 17 en el predio de la Sociedad Rural de Junín, ubicado sobre la Ruta Nacional 7 y el Camino al Parque Natural Laguna de Gómez. La 79° Exposición Ganadera, Industrial y Comercial reunirá a representantes del campo, empresas, comerciantes y familias de Junín y la región, con actividades ganaderas, propuestas infantiles, competencias, conferencias y shows musicales.

La programación preliminar comenzó el jueves 13 de agosto con el ingreso de animales y una conferencia sobre mercados ganaderos. La apertura general del predio será el viernes a las 10.

La muestra integra el Circuito Bonaerense de la Asociación Argentina de Angus y será patrocinada por la Asociación Argentina de Criadores de Hereford. También incluirá la competencia Aparte Campero de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos y la 35° Muestra de Granja.

Cuánto cuestan las entradas para la ExpoJunín 2026

Las entradas generales tendrán un valor de $7000, mientras que los jubilados abonarán $4000. Los menores de 12 años podrán ingresar de manera gratuita durante todas las jornadas.

Entre las principales propuestas para las familias estará “Prohibido no tocar”, una experiencia interactiva proveniente del Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires.