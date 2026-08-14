Petrecca pide "más sesiones" y debate en el Senado, pero esta semana faltó a la comisión de Trabajo: Estaba en McDonald´s

El senador bonaerense Pablo Petrecca volvió a cuestionar el funcionamiento de la Legislatura provincial y reclamó “más debate, más sesiones y más comisiones”, aunque su planteo quedó expuesto por una particular contradicción: mientras cuestionaba la falta de actividad parlamentaria, no participó de una de las reuniones de comisión que se realizaron esta semana.

En declaraciones a Infocielo, el exintendente de Junín, actualmente con pedido de licencia, sostuvo que le “gustaría que hubiera más debate, más sesiones y más comisiones para poner sobre la mesa los temas que realmente le preocupan a la gente y poder dar respuestas”.

Como ejemplo, enumeró algunos de los proyectos que presentó durante su paso por la Cámara alta. “Presenté proyectos para prohibir los celulares en las cárceles, para facilitar cuestiones vinculadas a la VTV y las licencias de conducir, además de proyectos educativos. Salvo uno, el resto ni siquiera se trató”, señaló.

Petrecca, que preside el bloque del PRO, insistió en que el problema central es la falta de actividad parlamentaria. “Estamos para hablar de cosas importantes que mejoren la vida de la gente. Sin embargo, muchos proyectos siguen sin ser tratados y la Legislatura continúa ocupada en otras discusiones”, afirmó.

Sin embargo, el reclamo contrasta con la actividad registrada en las propias comisiones del Senado. Este martes se reunió la comisión de Trabajo y Legislación Social, donde se abordaron distintos proyectos vinculados a derechos laborales, condiciones de trabajo y protección social.

La comisión fue encabezada por su presidenta, la senadora de Fuerza Patria María Rosa Martínez, y contó con la participación de Fernando Coronel, Sergio Vargas, Analía Balaudo, Luciano Olivera, Sabrina Bastida y Mónica Macha. De manera virtual también participó Roxana López.

El ausente fue Petrecca.

¿Dónde estaba el senador?

La ausencia adquiere mayor relevancia porque Petrecca integra sólo cuatro comisiones del Senado bonaerense y, al mismo tiempo que reclamaba públicamente mayor actividad legislativa, se encontraba en Junín participando de la inauguración del local de McDonald’s.

El senador incluso tomó la palabra durante el acto y luego se mostró comiendo uno de los tradicionales combos de la cadena de comidas rápidas.

La escena alimentó las críticas sobre las prioridades del legislador: mientras reclamaba que la Legislatura discuta “los temas que realmente le preocupan a la gente”, no estuvo presente en una comisión en la que se debatían iniciativas relacionadas con derechos laborales y protección social.

La situación también vuelve a poner sobre la mesa la particular situación política de Petrecca. El dirigente pidió licencia como intendente de Junín para asumir como senador provincial, pero sigue ejerciendo el cargo como si aún estuviera al frente del municipio. Mientras tanto, Juan Fiorini, su cuñado, ocupa la intendencia de Junín, pero la situación de Petrecca mantiene abierta la discusión sobre el esquema de reemplazos y sobre quién termina ejerciendo efectivamente cada una de las funciones institucionales.

Más allá de las posiciones políticas, el contraste entre el discurso y la agenda del senador deja una pregunta abierta: si el reclamo es por más sesiones y más trabajo en comisiones, ¿no debería el propio legislador comenzar por participar de ellas?

