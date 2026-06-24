Petrecca faltó a la primera sesión del Senado bonaerense

El inicio de las sesiones ordinarias en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires dejó una de las principales sorpresas políticas de la jornada debido a la ausencia del senador Pablo Petrecca. Semanas antes del debate, el exintendente de Junín había expresado ante los medios de comunicación su inquietud por las demoras en el funcionamiento parlamentario. En sus declaraciones, el legislador lamentó las dificultades para alcanzar acuerdos en la conformación de las comisiones y señaló de manera directa que "hoy la legislatura no está trabajando y esto es una locura", enfatizando la necesidad de avanzar con respuestas legislativas urgentes para la provincia.

Sin embargo, el miércoles en el que el cuerpo legislativo volvió a sesionar para tratar diversos proyectos de relevancia social, la banca del representante de la Cuarta Sección Electoral permaneció vacía. El temario de este primer encuentro del año incluyó iniciativas vinculadas a la inclusión, la salud pública, la problemática tarifaria de la zona fría, los derechos humanos y la promoción turística bonaerense. Mientras se desarrollaban estas discusiones en el recinto de La Plata, se conoció que el senador mantuvo una agenda enfocada en actividades de construcción política y en el escenario de cara a las próximas elecciones.

Esta situación generó comentarios en el ámbito parlamentario debido al contraste entre el reclamo público por reactivar la agenda legislativa y la posterior inasistencia a la sesión. El debate por los tiempos y las prioridades de la gestión sigue abierto, en un contexto donde los bonaerenses demandan consensos rápidos para resolver las problemáticas de las distintas regiones de la provincia.

El encuentro, que significó la reactivación de la Cámara Alta bonaerense tras un largo período de parálisis, sirvió para destrabar debates políticos acumulados y definir cargos clave para el funcionamiento del Estado provincial. Durante la jornada, se logró el consenso para realizar las designaciones de los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, donde el oficialismo y la oposición definieron sus representantes. Asimismo, la discusión política central estuvo monopolizada por la preocupación ante la iniciativa del Ejecutivo nacional que busca recortar los beneficios de la Zona Fría, un esquema que impacta de manera directa en el costo de las tarifas de gas de más de noventa municipios bonaerenses. Finalmente, el cuerpo legislativo avanzó en la aprobación de un paquete de leyes de fuerte sensibilidad social, que incluyó la creación del Registro Provincial de Datos Genéticos y normativas destinadas al fortalecimiento de la salud pública y la inclusión.