Comercio en Junín: caen las ventas, los costos se disparan y las expectativas no alcanzan para revertir la crisis

La actividad comercial de Junín cerró el segundo trimestre de 2026 con números que reflejan las dificultades que atraviesa la economía local. La caída de las ventas, el fuerte aumento de los costos y la cautela de los comerciantes frente al empleo y la inversión configuran un escenario de presión sobre los negocios de la ciudad.

Los datos surgen del relevamiento de situación comercial correspondiente al segundo trimestre de 2026 realizado por la Sociedad Comercio e Industria de Junín, que consultó a comercios de la ciudad sobre la evolución de sus ventas, costos, empleo, financiamiento y expectativas para los próximos meses.

Uno de los indicadores más contundentes es el comportamiento de las ventas. El 65% de los comercios relevados afirmó que sus ventas disminuyeron durante el segundo trimestre respecto del mismo período de 2025. Apenas el 15% registró un incremento, mientras que el 20% señaló que se mantuvieron en niveles similares.

En promedio, la caída interanual de las ventas alcanzó el 16,8%, reflejando una contracción del consumo que impacta directamente sobre la facturación de los comercios juninenses.

Pero mientras las ventas retrocedieron, los costos siguieron aumentando. El 85% de los comercios manifestó que sus costos y gastos operativos se incrementaron en comparación con el segundo trimestre del año pasado. El aumento promedio fue del 29%, mientras que el 15% restante indicó que sus costos se mantuvieron similares.

La diferencia entre ambos indicadores expone una de las principales dificultades que enfrenta el comercio local: vender menos mientras cuesta cada vez más sostener la actividad. Con menores ingresos y mayores gastos, los márgenes de rentabilidad quedan sometidos a una fuerte presión.

El escenario también se refleja en el empleo. Durante el segundo trimestre, el 65% de los comercios mantuvo estable su plantilla, pero el 30% redujo la cantidad de trabajadores. Sólo el 5% incorporó personal.

Y las perspectivas para lo que resta del año no muestran una recuperación del mercado laboral. El 83% de los comerciantes espera mantener su plantilla sin cambios, el 17% anticipa una reducción y ninguno prevé incorporar nuevos trabajadores.

El financiamiento constituye otro de los puntos que revela las dificultades de la actividad. El 48% de los comercios aseguró que no necesitó recurrir a financiamiento externo durante el trimestre. Sin embargo, entre quienes sí lo necesitaron, el 32% encontró dificultades: un 25% consiguió crédito pero no logró cubrir todas sus necesidades y un 7% directamente no pudo acceder.

Además, el destino del financiamiento muestra que el crédito está siendo utilizado principalmente para sostener el funcionamiento cotidiano. El 75% de los comercios que obtuvo financiamiento lo destinó a gastos corrientes, como sueldos, alquileres y otras obligaciones. Sólo el 8% pudo utilizarlo para comprar bienes de capital, como maquinaria, vehículos o tecnología.

Esto evidencia una escasa capacidad para destinar recursos a inversiones productivas, en un contexto donde buena parte de los comercios debe recurrir al crédito para afrontar los gastos habituales.

En cuanto a las formas de pago, el relevamiento también muestra la consolidación de los medios digitales. Las transferencias y billeteras virtuales concentran el 69% de las operaciones señaladas como más utilizadas por los clientes. Las tarjetas con promociones especiales representan el 19%, el efectivo el 9% y otras modalidades el 3%.

A pesar del panorama que dejó el segundo trimestre, las expectativas para los próximos tres meses muestran cierto cambio de ánimo. El 43% de los comerciantes espera que sus ventas mejoren, mientras que el 27% considera que se mantendrán estables y el 30% anticipa una nueva caída.

De esta manera, el 70% espera al menos sostener o mejorar su nivel actual de ventas. Sin embargo, esas expectativas todavía no se traducen en una mayor contratación de personal ni en una recuperación significativa de la inversión.

El relevamiento deja así una fotografía compleja de la economía comercial de Junín: las ventas se contrajeron 16,8%, los costos aumentaron 29%, tres de cada diez comercios redujeron su plantilla y el crédito se utiliza principalmente para cubrir gastos corrientes.

El dato de las expectativas permite observar una luz de esperanza para los próximos meses, pero el punto de partida sigue siendo débil. Para el comercio juninense, el desafío pasa por recuperar el consumo y mejorar los niveles de ventas en un escenario donde los costos continúan creciendo y las empresas mantienen una actitud defensiva frente al empleo y la inversión.