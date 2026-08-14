Empleo en Junín: tres de cada diez comercios redujeron personal y ninguno prevé incorporar trabajadores

El empleo en el comercio de Junín atraviesa un escenario de fuerte cautela y sin perspectivas de crecimiento. Los datos surgen del relevamiento de situación comercial del segundo trimestre de 2026 realizado por la Sociedad Comercio e Industria de Junín, que incluyó un capítulo específico sobre la evolución y las expectativas en materia de personal.

Durante el segundo trimestre de este año, el 65% de los comercios relevados mantuvo estable su plantilla de trabajadores. Sin embargo, detrás de ese porcentaje aparece un escenario de contracción: el 30% de los establecimientos redujo su cantidad de personal, mientras que solamente el 5% incorporó trabajadores.

La relación entre ambos datos marca una diferencia significativa: fueron seis veces más los comercios que redujeron personal que aquellos que incorporaron trabajadores durante el período analizado.

El panorama se vuelve todavía más claro al observar las expectativas para los próximos meses. De cara al resto de 2026, el 83% de los comercios prevé mantener sin cambios su plantilla, mientras que el 17% anticipa una reducción de personal.

Lo más significativo es que ninguno de los comercios relevados proyecta incorporar nuevos trabajadores.

De esta manera, las expectativas muestran un mercado laboral comercial prácticamente congelado: la amplia mayoría no planea modificar su dotación, mientras que una porción menor pero significativa anticipa nuevos recortes y no aparece ningún comercio que proyecte ampliar su plantilla.

El comportamiento del empleo está directamente relacionado con el resto de los indicadores relevados por la entidad empresaria. Durante el segundo trimestre, el 65% de los comercios registró una caída en sus ventas, con una disminución promedio del 16,8% interanual. Al mismo tiempo, el 85% señaló un aumento de sus costos y gastos, con una suba promedio del 29%.

En este contexto, el sostenimiento del empleo aparece condicionado por una actividad comercial que enfrenta menores niveles de facturación y mayores costos operativos. La decisión predominante entre los comercios es conservar las plantillas actuales, pero sin avanzar en nuevas contrataciones.

El dato de las expectativas resulta particularmente relevante: si bien no existe una previsión generalizada de reducción de personal —el 83% espera mantenerlo—, tampoco hay señales de creación de empleo para los próximos meses.

El relevamiento de la Sociedad Comercio e Industria de Junín deja así un panorama laboral marcado por la cautela: durante el segundo trimestre, 30% de los comercios redujo personal frente a sólo un 5% que incorporó, mientras que para el resto del año el 17% anticipa nuevos recortes y ninguno prevé sumar trabajadores.

En otras palabras, el comercio juninense no aparece hoy como un sector generador de nuevos puestos de trabajo, sino como una actividad que busca sostener el empleo existente en medio de una caída de las ventas y un fuerte incremento de los costos.